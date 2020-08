Temptation Island: ritorno di fiamma per una coppia dell’ultima edizione?

Da poche settimane è giunta al termine la settima edizione di Temptation Island, conquistando anche quest’estate il pubblico di Canale 5. Sembra, però, che una delle ultime coppie che ha partecipato al programma abbia avuto un ripensamento. Che sia in corso un ritorno di fiamma?

L’AVVISTAMENTO – A lanciare lo scoop che riguarderebbe una delle coppie che hanno partecipato all’ultima edizione del docu-reality è stata Deianira Marzano. Protagonisti del gossip sono Sofia Calesso e Alessandro Medici.

Nonostante i due avessero deciso di uscire insieme dal programma, una volta fuori le cose sono andate diversamente. Alessandro, infatti, ha chiesto del tempo, volendo riflettere sul comportamento che la fidanzata ha avuto durante il percorso televisivo. Al contrario, Sofia è sicura dei suoi sentimenti e della sua storia, dicendosi ancora molto innamorata.

Sebbene tutti pensassero che le cose tra loro fossero in stallo, una segnalazione giunta a Deianira proverebbe il contrario. All’influencer è stata infatti mandata una foto che vede i due a cena. Questa indiscrezione ha ovviamente creato caos, portando in molti a chiedersi cosa stia realmente accadendo tra Sofia e Alessandro.

LA SPIEGAZIONE DI SOFIA – A svelare l’arcano dietro questa foto è stata la Calesso, smentendo il presunto ritorno di fiamma:

“Assolutamente no. Eravamo insieme per parlare di lavoro e svolgere una serata legata appunto al lavoro…Non nego che sarei stata felicissima di dire a tutti il contrario, ma non è così.Lo amo ancora tantissimo. Siamo in buoni rapporti e vedremo. Chissà se si potranno mai risolvere le cose tra di noi…Sarà solo il tempo a dircelo…”