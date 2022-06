Temptation Island, ritorno di fiamma tra due ex concorrenti: l’annuncio ufficiale

Nonostante Temptation Island quest’anno non andrà in onda, continua a far parlare. Negli ultimi tempi, infatti, alcuni ex concorrenti del docu-reality sono finiti nel mirino del gossip, tornando a far sognare i fan del programma.

Solo pochi giorni fa, due ex volti della trasmissione hanno deciso di fare un inaspettato annuncio. Alberto Maritato e Speranza Capasso hanno deciso di darsi un’altra possibilità, a comunicarlo è stato proprio l’ex concorrente.

RITORNO DI FIAMMA – E se ci sono ancora dubbi su un possibile ritorno di fiamma tra Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, per un’altra coppia è giunta la conferma ufficiale. A dare la notizia è stato ilvicolodellenews, riportando l’annuncio di Alberto.

Come è noto per gli amanti del gossip e i fan della coppia, la storia d’amore tra Alberto e Speranza ha avuto non pochi alti e bassi. Fin dalla loro partecipazione a Temptation Island, i due sono spesso finiti al centro delle chiacchiere. Ai tempi, inoltre, Maritati è stato ripetutamente criticato per via di alcuni comportamenti assunti nei confronti della compagna.

Usciti single dal programma, Alberto e Speranza hanno continuato il loro tira e molla. Negli ultimi tempi, però, sembrava che tra i due fosse avvenuta una rottura definitiva. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio di Alberto:

“È inutile negarlo, prima di pubblicare questa foto ci siamo fatti mille problemi. Se ci facciamo ancora oggi tanti problemi nel pubblicare questa cosa bella è perché vi assicuro che un po’ di paura dopo tutto c’è sempre. La paura di deludere i nostri cari, i nostri amici e soprattutto voi che credete in noi da sempre. Però noi siamo fatti così. Dopo 18 anni non vogliamo nasconderci per paura di deludere. Grazie infinitamente”