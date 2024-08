Temptation Island, ritorno di fiamma tra Raul e Martina? Le ultime segnalazioni

Nonostante Temptation Island sia terminato da diverse settimane, alcune ex concorrenti continuano ad essere al centro del gossip. Nei giorni scorsi, infatti, è finito nel mirino della cronaca rosa il triangolo amoroso formato da Martina De Ioannon, Raul Dumitras ed il tentatore Carlo Marini.

Da quanto emerso da recenti segnalazioni e da alcune mosse social degli ex protagonisti del docu-reality, sembra che ci siano state delle inaspettate svolte. Che tra Martina e Raul sia in corso un riavvicinamento?

RITORNO DI FIAMMA? – Dopo il falò di confronto, Martina e Raul avevano deciso di mettere un punto alla loro relazione. Se da un lato da De Ioannon ha intrapreso una frequentazione con Carlo, tentatore conosciuto nel programma, il ragazzo avrebbe in corso un flirt con Nicole Belloni.

Negli ultimi giorni, però, sembrerebbe che le cose siano cambiate. Al popolo dei social, infatti, non sono sfuggite alcune IG Stories condivise da Raul. Nel corso del suo compleanno, festeggiato a Mykonos, Dumitras ha condiviso alcuni scatti sospetti. In una foto il ragazzo si è mostrato a bordo piscina, la stessa piscina presente nelle storie di Instagram di Francesco De Ioannon, fratello di Martina. Inoltre, Marco De Ioannon, altro fratello di Martina,

Come rivelato da Leggo, Martina in una live di Instagram ha annunciato ai fan che partirà anche lei a Mykonos. Questo viaggio avrebbe causato una lite tra la ragazza e Carlo, tanto da spingere quest’ultimo a smettere di seguirla su Instagram. Che tra i due ex sia in corso un ritorno di fiamma?