Temptation Island, ritrorno di fiamma tra una nota coppia del programma?

Nelle ultime ore sta facendo discutere il presunto ritorno di fiamma di una (ex) coppia nota per la sua partecipazione a Temptation Island. Si tratta di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni.

RITORNO DI FIAMMA? – Come detto in precedenza, Alessandro e Jessica sono noti al pubblico televisivo per la loro partecipazione al docu-reality. Il loro viaggio nei sentimenti non ha avuto il suo lieto fine.

A fine esperienza a Temptation Island, i due ex concorrenti hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore. Chiusa la storia con Jessica, Autera ha avuto una relazione con l’ex single Carlotta. Anche la storia l’ex tentatrice, però, è giunta al capolinea.

Entrambi single, i due ex fidanzati nelle ultime ore sono tornati nel mirino del gossip. Sui social, infatti, c’è chi ha iniziato a ipotizzare che tra i due sia in corso un ritorno di fiamma. A parlarne è stata anche Deianira Marzano, a cui è giunta anche una segnalazione su di loro.

Un utente ha affermato di averli visti insieme al concerto di Cesare Cremonini, nonostante loro due non si siano mostrati insieme. Ad avvalorare tale tesi sono le parole che la Mascheroni ha condiviso su Instagram:

“Se due persone sono destinate a stare insieme non importa quanti ostacoli incontreranno lungo il percorso, o quanto tempo ci vorrà, finiranno sempre per ritrovarsi”.

Poco dopo la Marzano ha condiviso una nuova IG Story, rivelando di aver avuto la conferma da una fonte vicina a Jessica e Alessandro. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.