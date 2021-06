Temptation Island, rivelata la seconda coppia: “Problema di gelosia patologica”

L’inizio della nuova edizione di Temptation Island è alle porte e proprio oggi è stata presentata la seconda coppia che prenderà parte al viaggio nei sentimenti. Dopo aver conosciuto Claudia e Ste, a catturare l’attenzione è stata la coppia formata da Valentina e Tommaso.

PROBLEMI DI GELOSIA – Da quanto emerso dalla breve descrizione fatta dai due nuovi concorrenti, la coppia romana sta insieme da 1 anno e mezzo. A far già discutere è la differenza d’età tra i due: Tommaso ha 19 anni in meno della fidanzata.

“Ciao sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da 1 anno e 7 mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me”, si è così presentata la donna. Dall’aspetto giovanile, moderno e dall’indiscutibile bellezza, Valentina ha anche spiegato cosa l’ha spinta a voler partecipare al docu-reality.

Da quanto trapelato, infatti, è stata proprio la donna a decidere di intraprendere questo viaggio, così da mettere alla prova la sua storia con il fidanzato. Ma perché? Si tratta di un problema di gelosia: “Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla“. Sebbene lei stessa ammette che c’è questo problema, ha però rivelato che tra i due non manca la passione: “Tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale“.

Cosa si sa invece di Tommaso? Il ragazzo ha 19 anni in meno della fidanzata, ha 21 anni e solo l’anno scorso ha conseguito la maturità. Riguardo la sua gelosia, che sarebbe un problema per Valentina, lui spiega: “Mi è arrivata la bambola proprio come la volevo io, ogni cosa è perfetta. Io geloso? Mi sono scelto una moglie, mica una pischella“.