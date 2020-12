Temptation Island, Roberta Mercurio è incinta: l’annuncio su Instagram

Roberta Mercurio l’abbiamo conosciuta assieme a Flavio Zerella, suo fidanzato dell’epoca, nel programma tv Temptation Island, in onda su Canale 5. In quell’occasione, la ragazza partecipò assieme al fidanzato ma il loro percorso fu ricco di alti e bassi fino alla rottura definitiva nel 2019. Adesso Roberta è felice con un altro uomo e ha fatto un incredibile annuncio.

ROBERTA MERCURIO ANNUNCIA LA GRAVIDANZA – La ragazza, dopo alti e bassi con il precedente fidanzato, ha ritrovato l’amore con Luca Caldirola, calciatore di 29 anni del Benevento. Secondo quanto riporta Very Inutil People, il nome del ragazzo spuntò quasi subito ma le presentazioni ufficiali avvennero diverso tempo dopo.

La coppia è in attesa del loro primogenito, tuttavia, hanno preferito per ora non rivelare il sesso. “Erano le 6:00 di mattina del 4 ottobre quando ho scoperto che dentro di me stava nascendo una nuova vita. Luca era in ritiro e le mie gambe tremavano, il cuore batteva forte ed ero invasa da un mix di emozioni. Ansia, gioia, preoccupazione, euforia, incredulità e soprattutto tanta tanta felicità” ha esordito Roberta Mercurio su Instagram.

“Ho sempre detto che Caldi è stato un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel, il compagno perfetto, l’amore che ho sempre desiderato. Ed è vero quando dicono che “l’amore genera amore”. E tu piccolino/a ne sei la prova. Tu e il tuo papà ne siete la prova. Mi avete cambiato la vita, siete la cosa più bella che mi sia mai capitata e vi amerò per sempre, immensamente. Mamma e papà ti aspettano” ha concluso la ragazza.

Se Roberta Mercurio ha ritrovato l’amore con il calciatore 29enne, il suo ex fidanzato Flavio Zerella ha intrapreso una relazione con Nunzia Sansone, anche lei reduce dal programma dei sentimenti. Per vedere la foto di Roberta Mercurio, clicca qui.