Temptation Island, Roberto Ranieri è diventato papà per la prima volta

Roberto Ranieri l’abbiamo conosciuto a Temptation Island, quando partecipò con la sua compagna ora ex Valeria Vassallo. Nel corso del tempo, l’uomo ha ritrovato la serenità accanto alla nuova compagna Floriana De Maria ed è diventato padre per la prima volta.

La storia con Valeria

Roberto ha partecipato con la sua ex fidanzata Valeria al programma dei sentimenti nel 2016. Tuttavia, la relazione tra i due si è bruscamente interrotta quando al falò di confronto finale la donna ha deciso di chiudere la storia per il pericoloso avvicinamento del suo fidanzato ad una tentatrice. I due non si sono più rivisti, pertanto non hanno avuto modo nemmeno di riallacciare i rapporti.

La relazione con Floriana e il primo figlio

Dopo qualche tempo, Ranieri ha ritrovato la serenità con Floriana De Maria con la quale la relazione dura da qualche anno e prosegue a gonfie vele. Infatti, i due sono diventati genitori per la prima volta di un bel maschietto. L’annuncio è arrivato proprio da Roberto, il quale ha condiviso una foto in cui si intravede la testolina del piccolo e un braccio.

Mamma Floriana invece ha aggiunto dei dettagli: il piccolo si chiama Riccardo, è nato il 10 agosto alle 23:15, proprio durante la notte di San Lorenzo. Il papà gli ha dedicato delle bellissime parole: “La tua vita dipenderà sempre dalla sua”.

Stando alle sue parole, pare che Roberto abbia anche assistito al parto e infatti ha sottolineato che si è trattato di “qualcosa di incredibile”. Ha provato molte emozioni come stupore, paura, ansia e adrenalina e ha dedicato anche qualche parole per la sua compagna Floriana: “Vi amo infinitamente”.