Temptation Island, Jacub rompe il silenzio

Poche ore fa, uno dei tentatori dell’ undicesima edizione del programma che tiene incollati molti spettatori alla tv, “Temptation Island” , ha rivelato una notizia, che in realtà frullava nella testa di molti.

Il personaggio in questione è Jacub Bakkour. Il ragazzo, durante lo svolgimento delle puntate, si era avvicinato molto ad una delle ragazze, a quel tempo, fidanzate; Gaia Vimercati.

Lei aveva deciso di partecipare al programma per testare la fedeltà del suo ormai ex fidanzato, Luca Bad. A seguito di alcuni atteggiamenti e parole dette dal suo compagno, Gaia, rimasta ferita, ha trovato conforto nelle braccia di Jacub. Tra i due, sembrava essersi instaurato un rapporto di forte complicità, oltre che di bene. Dopo aver definitamente rotto con Luca, Gaia ha deciso di lasciare uno spioncino aperto a Jacub, che non ha perso l’occasione. Tra i due, durante l’Estate, come hanno anche dimostrato foto e video, è iniziata una frequentazione. A quanto pare, l’esito non è stato dei migliori. A rivelarlo è stato proprio il tentatore che dopo diverso tempo; ha deciso di rompere il silenzio.

Viste le innumerevoli domande dei seguaci del programma, ha scritto in una recente stories su Instagram: “Mi sono state fatte diverse domande su questo tema e onestamente essendo cosa privata non ho voluto rispondere. Però credo anche che il nostro rapporto sia nato in un contesto “pubblico” e ci sta che per curiosità o per affetto mi vengano poste queste domande. Sarò quindi molto conciso e diretto. Tra me e Gaia si è interrotta per vari motivi la nostra frequentazione. Siamo persone adulte e mature che si sono volute bene e si vogliono bene, non c’è alcun sentimento negativo verso di lei anzi profondo rispetto e ammirazione. Il nostro rapporto umano non verrà interrotto ma ad oggi Jakub è Jakub. Grazie per l’affetto che avete mandato in questi mesi, ci e MI avete messo tanto entusiasmo ed energia.. siete stati parte anche voi del nostro percorso e vi ringrazio dal profondo del cuore! Le cose mutano, si evolvono e va bene così. Sono grato di tutto quello che ho sperimentato e vissuto fino ad oggi nel bene e nel male. Grazie a voi, Grazie a lei , ma soprattutto Grazie a me stesso.”

A quanto pare, dunque, i rapporti tra due si sono interrotti. Si tratterà di una scelta definitiva o ci sarà un ritorno di fiamma?