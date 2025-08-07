Temptation Island, tra Lucia e Rosario è veramente finita?

L’edizione di “Temptation Island” appena terminata ha riservato agli spettatori molte sorprese. Una coppia in particolare è andata incontro ad un epilogo inaspettato. I soggetti in questione sono Rosario e Lucia.

Durante l’intero programma, Rosario ha visto delle immagini molto forti. Nei video, la sua fidanzata era molto vicina al tentatore Andrea. Durante il falò di confronto finale, il ragazzo campano ha scoperto che quanto osservato nel corso dei 21 giorni non fosse altro che un piano ideato a tavolino dalla compagna per smuovere in lui emozioni importanti e gelosia. I due hanno salutato Filippo, con la promessa di andare finalmente a convivere.

Le cose, tuttavia, hanno preso una piega differente. Trascorso un mese, dall’ultimo incontro, è emersa una triste verità. Fuori dal programma, Lucia ha incontrato il tentatore Andrea in una città “neutra” e non dicendo nulla al fidanzato. Rosario, a quel punto, ha deciso di interrompere la loro relazione.

Nonostante questo finale inaspettato, sui social sono giorni che girano delle foto in cui i due ex fidanzati sono insieme. Al contempo, ci sono delle immagini che immortalano Lucia in dolce compagnia del tentatore Salvatore. Ad oggi, dunque, non si sa in che rapporti siano i due protagonisti di “Temptation Island”. È chiaro che ulteriori spiegazioni sulle dinamiche interne alla coppia avveranno dinanzi alle telecamere e saranno trasmesse su Canale 5. Il programma in questione, tuttavia, non è quello condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando, infatti, di “Uomini E Donne” di Maria De Filippi.

È possibile che Rosario non sapesse nulla? Il dubbio sorge spontaneo. Non resta che aspettare l’arrivo di Settembre per avere delle risposte certe.