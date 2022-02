Temptation Island, scontro social tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher: inaspettati retroscena

Nelle ultime ore sui social l’attenzione si è posata su due ex volti di Temptation Island. Gli utenti di Instagram hanno infatti assistito al botta e risposta tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher.

SCONTRO SOCIAL – È giunta al capolinea la storia tra Alessandro e Carlotta, nata nel noto docu-reality di Mediaset. Da quanto dichiarato nelle ultime ore, tra i due le cose non sarebbero finite affatto bene.

Stando a quanto dichiarato da Autera nelle sue IG Stories, sarebbe stato proprio lui a chiedere alla fidanzata una pausa dato il periodo di crisi che stavano attraversando. Dal canto suo, Carlotta avrebbe optato per trascorrere le serate a divertirsi con un gruppo di amici. Sebbene l’ex tentatrice abbia tentato di nascondere le IG Stories al ragazzo, quest’ultimo è riuscito comunque a vederle.

Il comportamento dell’oramai ex fidanzata non è affatto piaciuta ad Alessandro. L’ex concorrente di Temptation Island attraverso le sue IG Stories ha così tuonato:

“Sono una persona seria, le ho portato il massimo del rispetto. Io mi sono sempre comportato come si deve, ma dopo un po’ si arriva al limite. Non le ho mai detto niente. Non ci siamo lasciati, ho scritto che è una pausa, mentre lei ha scritto che ci siamo lasciati. Io ho fatto la persona serissima, perciò tu che fai? Altre persone mettono storie con te, dove ti taggano e tu non le riposti sul tuo profilo? Io se faccio le storie con qualcuno non ho alcun problema a rimetterle. Se non lo faccio è perché già so che non vanno bene per il mio profilo e per chi mi segue. Io vado avanti a testa altissima. Quelle storie sai benissimo che non vanno bene e mancano di rispetto a delle persone. Io ho fatto il box con le domande e ho risposto con massimo rispetto a tutte le domande su di lei. E poi lei che fa? Si comporta in questa maniera? Per una volta che esce! Vuol dire che nella vita hai sempre fatto queste cose. E poi ti lamenti se ti dicono che sei una persona così. È perché lo sei veramente! Se una persona è così, lo rimane sempre. Se non c’è niente di male in quelle storie, ripostale, no? Altrimenti che le fai a fare? Tu non porti rispetto? Allora io ti asfalto. Penso di essere l’unico uomo nella vita che ti ha portato il massimo del rispetto, ti ha dato qualsiasi cosa in pochi mesi che siamo stati insieme, ero innamorato. Ci siamo lasciati e non hai avuto il rispetto di fare la persona seria. […] Le avevo scritto anche per riappacificarci. E tu che fai? Non rispondi o rispondi col tuo modo arrogante? Vuol dire che non c’hai mai tenuto, che non te n’è fregato niente. Vuol dire che ti piace divertirti, a 34 anni. E purtroppo è una cosa alquanto ridicola perché a 34 anni fai una brutta vita, come l’hai fatta fino ad adesso. A 34 anni vai in giro a fare serata nei locali, insieme ad altri uomini, a fare la superiore dicendo delle cose a tre. Scusa, ma c’hai un’età. Io mi sono fidanzato con te perché volevo stare insieme a una persona come si deve. Invece no”.

Continuando con il suo sfogo, Autera ha aggiunto:

“Vi racconto perché io ho lasciato Carlotta. Perché, ragazzi, se una persona non dimostra ciò che dice e ciò che scrive nei messaggi, non possiamo stare insieme. Già la distanza non mi piace, ci sto male, perché ci tengo io. Se poi la mia fidanzata è in giro con altre persone e mi chiama al telefono “ehi”, “ohi”, “ooh”, tipo cane, quando io la chiamo “amore”, “tesoro”, con un nomignolo, come fanno tutte le coppie. Sembra che ti vergogni di chiamare amore. Io ho lasciato Carlotta per queste piccole cose. Non si va d’accordo, siamo lontani e non mi dimostra che prova amore per me, quando io dimostro tutto quanto. È normale che poi una persona ti lascia, come ho fatto io. Poi in più esce una sera, c’ha 34 anni e sembra una 15enne. Ti meriti questo, di fare le serate nei locali a 34 anni, di andare a letto con chi ti pare tutte le sere. Una persona a questa età è ciò che vuole fare? Se sei contenta tu!”.

Davanti a queste pesanti parole, Carlotta è ovviamente intervenuta. Attraverso le IG Stories, l’ex tentatrice ha dichiarato:

“Mi dispiace che stiate assistendo a tutto questo teatrino. Trovo giusto rispondere a certe accuse e critiche. Ieri ero in serata. Ho chiuso una relazione e sono uscita con degli amici. Ho voluto svagarmi e stare spensierata. Nelle storie che non ho repostato non c’era assolutamente niente da nascondere ma ero in serata e non sono stata dietro al telefono, tanto che le ho repostate questa mattina. I suoi insulti gratuiti vanno avanti purtroppo da mesi e sono stanca. Non ce la faccio proprio più”.