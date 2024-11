Temptation Island, scontro social tra due ex protagonisti: “Cosa non si fa per due follower”

Continuano le tensioni sui social tra due ex protagonisti di Temptation Island: Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello. Tra i due, infatti, si è recentemente consumato su Instagram l’ennesimo botta e risposta.

“Cosa non si fa per due follower” – Vittoria, che ha partecipato all’undicesima edizione del reality con il fidanzato Alex Petri, ha vissuto momenti difficili quando ha visto Alex avvicinarsi alla single Nicole. Durante il programma, la ragazza si è avvicinata a Simone, che inizialmente aveva legato con un’altra concorrente, Siria Pingo.

Il loro rapporto tra la Bricarello e il tentatore è diventato più intimo, ma durante il falò di confronto, Vittoria e Alex si sono lasciati, scambiandosi accuse pesanti. Dopo il reality, Vittoria e Simone hanno iniziato a frequentarsi, ma la loro storia è finita presto, dando vita a una serie di polemiche online.

Vittoria ha accusato l’ex tentatore di essere “falso e manipolatorio” e ha confermato di essere stata tradita. Ha anche commentato un avvistamento di Simone con Alex, dicendo: “I cogl… viaggiano sempre in coppia”. Ha, inoltre, rivelato di aver dovuto allontanarsi da Simone per proteggere il suo benessere.

Dall’altra parte, Simone ha condiviso la sua versione dei fatti a Casa Lollo, il salottino web di Lorenzo Pugnaloni. L’ex volto di Temptation Island ha così raccontato l’inizio della sua frequentazione con la Bricarello:

“Quando sei dentro il programma ci sono venti persone, tredici single e sette fidanzate, e zero contatti con il mondo esterno. Vuoi o non vuoi ti fai coinvolgere dalle cose perché magari i primi giorni stai sulle tue…Io non ho avuto proprio comunicazione o discorsi con le fidanzate, poi piano piano quella che non avrei mai pensato di tentare era Vittoria perché era molto disperata, piangeva spesso, era molto difficile avvicinarsi. Da una chiacchierata banale in spiaggia nasce un qualcosa di interessante. Solo che io avevo avuto due o tre giorni prima dei contatti con Siria e non era facile andare a ribaltare la cosa.

L’ho fatto perché con Siria avevamo due visioni diverse, è una ragazza molto giovane, alle prime esperienze e penso che non aveva bisogno di fare un percorso con me. Sono contento per lei e Matteo, sono una bella coppia. Con Vittoria è nata questa cosa inaspettata perché mentre lei era lì da fidanzata io ero single e il mio ruolo era di tentare una persona, ma l’ho fatto sempre spontaneamente. Uscendo un po’ dal mio ruolo e rimanendo me stesso. La cosa è andata molto avanti solo che mentre sei lì non ti accorgi di quello che sta succedendo”.

Ha poi aggiunto:

“Il giorno del falò, il pomeriggio io e lei avevamo avuto un avvicinamento molto…avanti. Ci siamo guardati e ci siamo detti “calmiamoci perché qui ci fanno fuori in due secondi”. Dopo tre minuti è entrato Filippo nel villaggio dicendole che Alex aveva richiesto il falò ma non sapevo cosa sarebbe successo. E’ una cosa talmente improvvisa e strana che ti dici “e ora? Io che devo fare?”. Poi siamo usciti insieme dal villaggio. Nelle prime settimane è bene non farsi vedere in giro perché le puntate devono ancora uscire. Di conseguenza ognuno è stato un po’ sulle sue anche se ci siamo visti di nascosto”.

Proseguendo nell’intervista, l’ex single ha spiegato cosa non è andata con Vittoria:

“La cosa è andata molto avanti solo che io avevo ancora la testa collegata al programma, a quello che per me era il mio ruolo. Ero lì non per cercare una fidanzata…Mi sono trovato in questa situazione, l’ho voluta vivere perché con Vittoria sono stato bene. Solo che parallelamente non hai mai smesso di sentire altre persone. Una o due volte le hanno detto “guarda che lui si sente con…”. Magari lo facevo solo per educazione, rispondevo a dei messaggi, ma non sono mai andato oltre. Poi lei si è stancata di questa cosa…Il tradimento che intende lei è quello mentale perché le avevo detto che non avevo più sentito la mia ex mentre in realtà l’avevo sentita. Loro due si sono messe in contatto e lei mi ha screditato dopo che io sono andato da lei per un chiarimento.

Lei si era allontanata verso fine agosto, preferiva vedere altre persone. Ha visto Martina (De Ioannon, ndr), è andata da lei a Roma per un paio di giorni. Quando è tornata l’ho voluta vedere, poi ho fatto un box domande dal quale è scattato un putiferio, io avrei preferito farlo privatamente. In realtà lei, senza darmi il tempo di poter replicare, ha iniziato a mettere accusa abbastanza pesanti tramite storie. Il motivo delle discussioni tra noi è sempre stato questo: io volevo scollegarmi dal mondo social. Se io vivevo lei, l’avrei voluto fare privatamente. Non ho mai voluto pubblicare post insieme, cosa che lei avrebbe voluto fare da subito. La cosa che mi faceva strano è che si era lasciata da una settimana e già voleva pubblicare foto, non è rispettoso”.

Ha poi proseguito:

“Alla Fashion Week pensavo di incontrarla per un chiarimento, anche lei era stata invitata. Lì vedo Alex e dico “e adesso?”. Ho avuto un bel confronto con lui, è una persona con cui mi sono trovato bene. Ha scattato una foto che io non ho neanche ripostato per rispetto. Era una cosa simpatica…Lei però l’ha presa male ed ha ricominciato una guerra social tramite storie. La cosa che mi dispiace è che io volevo riappacificarmi, ho fatto dei passi verso di lei. Siamo persone mature, lei ha 35 anni non è una ragazzina, quindi quelle cose mi sono sembrate una roba brutta.

Faccio mea culpa perché comunque ho partecipato anche io, solo che per il percorso che abbiamo fatto credevo fosse giusto mantenere un rapporto tra di noi. Da mesi lei mi ha bloccato sua su Instagram che su WhatsApp quindi non posso avere neanche un confronto civile, non mi sembra giusto. Mi ha detto che l’ha fatto per dimenticarmi. Detto questo, a me mandano tutto quello che fa e mi hanno mandato delle sue storie, non ho voluto replicare nonostante mi avesse screditato”.

Poi, l’ex volto di Temptation Island ha rivelato:

“Il giorno dopo ero in macchina, mi ha chiamato, siamo stati un’ora al telefono. Mi ha detto che voleva tornare insieme a me, voleva capire come mai io avessi reagito in quel modo. Ovvero, in quelle due settimane che ci eravamo lasciati io sono andato da lei per un chiarimento. Dopodiché volevo tornare da lei ma lei ha preferito fare una serata con amici. Quotidianamente vedo cene, serate, beve, esce con amici…Dieci giorni fa le ho scritto che sarei andato da lei e lei mi ha detto che andava ad una serata. A me hanno mandato anche cose di lei che vede ragazzi ma non mi interessa, cose sue, può fare quello che vuole perché non stiamo insieme.

Quando mi ha chiamato per chiedermi di tornare insieme mi ha chiesto di fare un passo verso di lei ma abbiamo chiuso quella conversazione perché io credo che in questo momento lei non stia bene. Mi dispiace per lei perché le voglio bene ma lei preferisce non mantenere un rapporto. Mi è dispiaciuto passare per quello che non sono, per quello che vuole fare il trash o per un manipolatore, per una persona che ha più rapporti insieme…Ma non ho voluto rispondere perché stava andando avanti un teatrino che non aveva senso…”.

Non si è fatta attendere la risposta di Vittoria, che sotto al video dell’intervista ha così commentato: “Ahahah buon Halloween. Cosa non fate per due follower, che disagio…“. Successivamente, nelle sue IG Stories ha scritto:

“Va bene che oggi è Halloween, ma stanno uscendo fuori proprio i mostri dalla tomba […] I veri mostri li avete intorno ogni giorno, e alcuni di questi dicono anche di amarvi”.