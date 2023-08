Temptation Island, scontro social tra ex concorrente ed ex tentatrice: “A queste stupidaggini non mi abbasso”

Sebbene Temptation Island sia terminato da più di una settimana, alcuni ex protagonisti continuano a far parlare di loro. A finire al centro dell’attenzione degli utenti del web è stato lo scontro social tra Gabriela Chieffo, ex concorrente, e Roberta De Grazia, ex tentatrice.

“A queste stupidaggini non mi abbasso” – Nemmeno quest’ultima edizione di Temptation Island, tornato in onda dopo due anni di pausa, ha deluso le aspettative dei telespettatori. A far discutere è stata una coppia in particolare, quella formata da Gabriela e Giuseppe Ferrara.

Nonostante tanti speravano che i due decidessero di mettere un punto alla loro storia, alla fine la Chieffo e Giuseppe hanno deciso di dare un’altra opportunità alla loro storia d’amore. A lanciare delle velate frecciatine alla coppia è stata Roberta, la tentatrice di Giuseppe durante la sua avventura a Temptation Island.

La ragazza, attraverso un breve video pubblicato su TikTok, ha voluto lanciare una non tanto velata frecciatina a Gabriela. Nel filmato in questione la De Grazia ha così scritto: “I vestiti come Barbie e le corna come Bambi”. Questo attacco ha ovviamente ricevuto la replica da parte della fidanzata di Giuseppe.

Attraverso le sue IG Stories, la ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo verso i continui attacchi da parte di Roberta. Dal canto suo, Gabriela ha ammesso di non voler portare avanti questa battaglia social:

“Mi sono arrivati tantissimi messaggi dove mi dicevano che Roberta, ossia “Candy Candy”, ieri faceva una diretta con le altre tentatrici del villaggio dove parlavano di Giuseppe e “prendevano in giro me”. Io non ho visto la diretta quindi non so nulla. Ma ci tenevo a dire che se così fosse stato, siamo tutti adulti e io a queste stupidaggini non mi abbasso. Se aspettate una risposta da me, a meno che non io non legga il mio nome, non risponderò mai. Non darò mai visibilità a chi sta in cerca solo di questo. Se c’è qualche problema, il mio Instagram è questo. Non ho bloccato nessuno. Mi contattino”.

Ha poi così terminato: “Per quanto riguarda TikTok, anche lì mi arrivano migliaia di messaggi e commenti dove dicono sempre che lei mi butta le frecciatine. Vi ripeto io ho 20 anni, per me queste sono tutte tattiche per arrivare a una mia risposta e fare un po’ di gossip. Quindi ripeto finché non leggerò il mio nome, non credo che mi abbasserò a questi livelli. In tutto ciò io sto benissimo con Giuseppe, mi dispiace per chi ci è rimasto male”.