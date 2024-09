Temptation Island, scontro social tra Karina Cascella e Lino Giuliano: Alessia Pascarella difende l’ex

Sebbene Temptation Island sia terminato da più di un mese, alcuni ex concorrenti continuano ad essere al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore, infatti, è avvenuto un acceso scontro social tra Karina Cascella e Lino Giuliano, ex protagonista dell’ultima edizione del docu-reality. A prendere le difese del ragazzo, spiazzando il popolo del web, è stata Alessia Pascarella, la sua ex.

SCONTRO SUI SOCIAL – Il tutto ha avuto inizio dopo che Lino ha condiviso una IG Story in cui mostrava il contachilometri, cosa che ha indignato la Cascella. Karina, infatti, ha aspramente criticato il comportamento del ragazzo: “Quest’ignorante patentato percorre un centro abitato ad alta velocità e in più registra“.

Proseguendo con il suo attacco verso Giuliano, l’ex opinionista ha aggiunto: “E in più ha visibilità. Questi sono errori! Non si può prendere in un reality un elemento del genere”. Karina ha così fatto riferimento alla partecipazione di Lino alla nuova edizione del Grande Fratello.

È così scoppiato un acceso botta e risposta social, a cui è intervenuta anche Alessia, ex di Lino. Il gesto della ragazza ha spiazzato il popolo del web, visto il comportamento che Giuliano ha avuto nei suoi confronti all’interno di Temptation Island e la loro rottura. La Pascarella, attraverso le sue IG Stories, ha così preso le difese del suo ex fidanzato:

“Sto ricevendo una marea di messaggi della situazione tra Cascella e i mio ex. Penso che sta degenerando un po’ tutto…Io capisco che quando entri in un programma televisivo ognuno può esprimere il proprio parere. “Ci sta”. Però si deve dare anche peso alle parole. Anche io sono stata giudicata usando parole come “soggetto, degrado, cafona” ecc…E le persone devono accettare anche di essere risposte, soprattutto quando dall’altra parte c’è una persona forte caratterialmente.

Il mio ex non avrà avuto un comportamento giusto nei miei confronti (ed è il motivo per cui siamo usciti separati)…Ma a dire che sono calpestata e maltrattata…Anche meno. Ovviamente anche voi avete visto un confronto molto acceso perché siamo due caratteri molto forti ma non è che è un mostro e che mi ha maltrattata. Se sto qua a rispondere è giusto perché gli sono state attribuite parole pesanti. Ed essendo una persona che ha fatto parte della mia vita ho voluto esprimermi (quindi non iniziate a fare film). Avrebbe fatto lo stesso anche lui”.