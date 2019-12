Temptation Island, Serena Enardu sconvolta in auto: “Voleva farmi andare fuori strada”

Serena Enardu, ex fidanzata di Pago e protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, è stata coinvolta in un episodio molto spiacevole mentre guidava la sua auto.

LA VITA DI SERENA SENZA PAGO – Dopo aver concluso il programma, ovviamente separati, Serena si è rivolta ad uno psicologo a causa delle ripercussioni subite dopo la rottura della sua storia. La donna, infatti, non è stata bene e a notarlo è stata anche Maria De Filippi durante la registrazione della puntata in cui era presente assieme a Pago. Oggi, però, Serena sta molto meglio e pian piano sta riprendendo in mano la sua vita.

LO SPAVENTO IN AUTO E LA DENUNCIA SUI SOCIAL – La Enardu questa mattina è stata coinvolta in un episodio spiacevole mentre guidava. La ragazza andava un po’ di fretta e si è ritrovata a sorpassare la vettura davanti in totale sicurezza; la persona al volante, però, non l’ha presa benissimo! Serena, una volta fermata l’auto, ha raccontato tutto tramite delle Instagram Stories per sfogarsi e denunciare l’accaduto.

“Sicuramente non ho superato in maniera delicata. Ho superato e via, però in totale sicurezza. Questo signore mi segue imbufalito. Non appena l’ho superato mi si appiccica dietro e mi suonava, perché voleva dirmi qualcosa. Mi giro a guardarlo e mi fa ‘ti faccio un c…o così’. Ma voi siete fuori di testa, ma si può?” ha tuonato la Enardu su Instagram. “Io sono basita. L’ho guardato, mi sono messa a ridere e si è inca….to ancora di più! Ha cercato in tutti i modi di speronarmi, di farmi andare fuori strada. Non si sta bene in macchina. Secondo me la gente non sta proprio bene” ha concluso Serena visibilmente sconvolta.