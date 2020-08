Temptation Island, social: prima foto di coppia dopo il movimentato percorso

Anche questa edizione di Temptation Island è giunta al termine. Giovedì scorso è andata in onda l’ultima puntata del docu-reality, mandando in onda tre dei falò di confronto più attesi dell’estate. Una delle coppie uscite dal programma, ha deciso di pubblicare una foto in cui si mostrano insieme, la prima dopo la movimentata avventura televisiva. Si tratta di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, una coppia che non ha mai fatto smettere di sognare i loro tanti fan.

IL PERCORSO SULL’ISOLA – A decidere di volare nell’isola delle tentazioni è stata Manila, un’occasione, stando a quanto detto da lei, per essere illuminata. Lorenzo è riuscito a farle tornare la voglia di amare, di fidarsi dell’amore. Nonostante tutto, la Nazzaro voleva più certezze, far prendere una direzione alla loro coppia.

Sebbene abbia fatto sognare i tanti telespettatori, anche questa coppia ha avuto un percorso turbolento. I due, infatti, non hanno mai fatto mistero del grande amore che li lega, ma come tutti hanno dovuto riflettere riguardo le difficoltà della coppia. Questi ostacoli sono però stati superati durante il falò di confronto, tanto che Lorenzo ha confessato: “Io questa donna me la sposo, lo sappiamo entrambi che sei la donna della mia vita”.

PRIMA FOTO DI COPPIA – Solo due giorni fa, la coppia ha deciso di condividere una foto insieme con i tanti fan che li hanno sostenuti. Nello scatto non è sfuggita la serenità e l’amore, un sentimento che mai è mancato e che non è mai stato messo in discussione, neanche durante la loro avventura.

“Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di #TemptationIsland per aver creduto nel nostro #Amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità”, queste sono le parole che accompagnano il dolce scatto che Manila ha voluto condividere su Instagram.