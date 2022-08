Temptation Island, Sofia Calesso racconta il dramma subito: “Ho perso un bambino, doloroso da accettare”

Sofia Calesso è stata una delle protagoniste più amate di Temptation Island assieme al compagno Alessandro Medici. I due, dopo aver concluso il programma dei sentimenti, hanno continuato la loro storia d’amore ma hanno attraversato un momento molto difficile e delicato. La donna si è raccontata a PiuDonna, vediamo cosa ha detto.

Dramma per Sofia: “Ho perso un figlio”

Al giornale, l’ex protagonista del programma ha raccontato di aver perso in gravidanza un figlio. Un dolore immenso che l’ha portata ad allontanarsi dai social e chiudersi nella tristezza. La donna ha inoltre spiegato che attualmente non può avere figli pertanto il dolore è molto complesso da superare.

“La cosa è stata ancora più dolorosa da accettare” ha commentato Sofia dopo aver scoperto di non poter avere figli per ora. “Avevo perso da pochissimo il bambino e mi sono allontanata perché non sarei stata in grado di gestire il tutto. Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse successo e mi sono presa del tempo per me“ ha continuato.

La gioia della gravidanza

Nel corso dell’intervista, Sofia ha ammesso di aver provato un po’ di paura alla vista del test di gravidanza positivo ma anche “una gioia immensa”. Lei e Alessandro provengono da matrimoni con figli pertanto non è stato semplice per loro e hanno vissuto “un mix di emozioni”.

“La gioia è durata però pochi secondi, il tempo di pensare che avrebbe resistito, e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova” ha poi aggiunto Sofia con un velo di tristezza. “La cosa più dura è stato, infatti, sentirsi dire che per ora devo escludere la possibilità di restare incinta di nuovo” ha detto la donna.