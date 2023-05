Temptation Island, Speranza Capasso operata d’urgenza: le parole di Alberto Maritato

Speranza Capasso e Alberto Maritato, noti per aver partecipato a Temptation Island, stanno attraversando delle ore molto difficili a causa di una importante operazione alla quale si è dovuta sottoporre la donna dopo aver dato alla luce la sua bambina, Antonia Marie. Ecco cosa è accaduto e come sta ora la neo mamma.

Complicazioni dopo il parto

Qualche settimana fa, Speranza ha dato alla luce la sua bambina, Antonia Marie, ma subito dopo il parto ha accusato dei problemi. La neo mamma si è sentita poco bene e con il passare dei giorni la situazione è solo peggiorata. Per questo motivo, l’ex volto di Temptation Island si è recata nuovamente in ospedale e Alberto ha spiegato ai follower cosa fosse accaduto.

Nello specifico, la sua compagna si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico a causa di una grave infezione che necessitava di cure immediate. La notizia è stata poi ripresa anche dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali sono rimasti in stretto contatto con Maritato.

Il primo maggio, Alberto ha pubblicato delle stories per aggiornare: “Buonasera a tutti voi, vi scrivo perché non riesco a rispondere singolarmente ad ognuno di voi. Speranza domani mattina dovrà affrontare un primo e speriamo ultimo intervento per poi sperare in Dio che questa maledetta infezione passi! Ci state dimostrando grandissimo affetto, parlo di voi che ci conoscete attraverso un social eppure siete super preoccupati per tutto ciò. Vi terrò aggiornati su tutto, notte”.

Come sta adesso Speranza Capasso

L’ex volto di Temptation Island per adesso sta bene, si è sottoposta all’intervento di setticemia ed è ancora ricoverata in ospedale per riprendersi. Alberto ha infatti spiegato tramite delle Ig stories che la compagna è tornata nella sua camera in ospedale ma è fuori pericolo.