Temptation Island, Speranza Capasso si mostra dopo l’intervento estetico

Speranza Capasso l’abbiamo conosciuta nella scorsa edizione di Temptation Island, quando partecipò con il fidanzato Alberto Maritato. Ad oggi, i due sono ancora insieme e la ragazza ha mostrato ai suoi follower un cambiamento molto importante a livello fisico.

NUOVO SENO PER SPERANZA – L’ex protagonista di Temptation Island è ricorsa al chirurgo plastico per aumentare il seno. La sua scelta, riportata in anteprima da Deianira Marzano, è stata apprezzata dai follower ma anche particolarmente criticata.

Attualmente, la ragazza mostra un seno molto prosperoso, aumentato di diverse taglie. In precedenza, Speranza non aveva un seno piccolino ma ha deciso comunque di cambiare. Forse, infatti, è proprio per questo che alcuni follower non hanno apprezzato la sua scelta. Tuttavia, resta comunque una decisione personale presa lontana dai social.

LA STORIA CON ALBERTO MARITATO – La coppia ha partecipato all’edizione 2020 di Temptation Island per mettere alla prova il loro sentimento. Nonostante l’atteggiamento molto intimo di Alberto con la single Nunzia Tagliatela, Speranza ha comunque deciso di uscire con lui.

Successivamente, il ragazzo l’ha stupita con una romantica proposta di matrimonio ma le nozze saltarono per un breve periodo a causa di una crisi tra i due. “Ragazzi è un sì” spiegò Alberto dopo la proposta di matrimonio che ha coinvolto anche gli ex colleghi del programma. Per vedere il cambiamento di Speranza, cliccate qui.