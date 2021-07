Temptation Island, Ste e Claudia: confessioni dopo il programma

Ste Socionovo e Claudia Venturini formano una coppia che abbiamo avuto modo di conoscere a Temptation Island. La loro storia ha avuto alti e bassi, tanto da mettere in dubbio le imminenti nozze. Tuttavia, i due sono usciti insieme dal programma e sono pronti a sposarsi il 7 agosto come concordato. La coppia ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne raccontando la loro esperienza.

LE PAROLE DELLA COPPIA – Ste e Claudia hanno dichiarato che per loro è stato molto importante partecipare al programma dei sentimenti. Da fuori non avrebbero mai immaginato che fosse così intenso e vero. Ste in particolare, spesso da casa ironizzava sulle reazioni esagerate dei protagonisti non rendendosi conto di quanto in realtà fosse difficile vivere una situazione simile.

Per Claudia, invece, il momento più difficile è stato quello della separazione dal suo fidanzato. Era la prima volta che la ragazza viveva un distacco così lungo dal suo partner e inizialmente si è trovata in imbarazzo con un gruppo di sconosciuti. Per Ste il pinnettu si è rivelato particolarmente difficile da superare, soprattutto quando la sua fidanzata ha esposto problematiche di coppia che lui ignorava.

TENTATORI E TENTATRICI – Entrambi hanno ammesso di aver stretto un rapporto forte con i single del loro villaggio. Ste, ad esempio, ha trovato un’intesa con Rita ma non ha mai pensato di andare oltre perché il suo pensiero era rivolto verso la sua fidanzata. Claudia, invece, ha trovato in Luke molti pregi come il saper ascoltare e l’essere attento ai dettagli.

Inoltre, Ste ha dichiarato di non avere rimpianti mentre la ragazza se potesse tornare indietro, tratterebbe alcuni argomenti con più delicatezza. I due ragazzi, dopo il programma, hanno ritrovato la voglia di amarsi a 360 gradi ed è tornata anche la tanto attesa intimità. La coppia al momento è alle prese con i preparativi del matrimonio e tutte le paure di Claudia sono finalmente sparite. Questo rende Ste molto felice e orgoglioso ed entrambi ringraziano il programma.