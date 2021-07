Temptation Island, Tommaso e Alessandro beccati con delle ragazze: la segnalazione

Questa nuova edizione di Temptation Island ci sta regalando emozioni mai provate ma anche tanta rabbia per il comportamento di alcuni fidanzati e alcune fidanzate. Sicuramente ambo le parti non stanno passando dei bei messaggi.

POLEMICHE PER IL PROGRAMMA – Sicuramente il personaggio più discusso è Tommaso, 19 enne fidanzato (ex, stando a come sono andate le cose nel programma) con Valentina, 20 anni più grande di lui. Il giovane ha avuto degli atteggiamenti non proprio positivi agli occhi dei telespettatori ed è stato parecchio criticato per alcune dichiarazioni.

Tommaso, infatti, ha più volte dichiarato di essere “malato” a causa della sua profonda e ossessiva gelosia nei confronti della fidanzata, la quale non poteva nemmeno quasi chiacchierare con i single del villaggio. Di fatti, lo scopo del programma per la coppia era quello di far calmare il ragazzo. Tuttavia, le cose sono preciptitate quando il 19 enne è entrato in contatto con una single creando una vera storia d’amore con baci e abbracci. Ovviamente Valentina ha deciso di uscire da sola dal programma.

TOMMASO E ALESSANDRO BECCATI INSIEME A DELLE RAGAZZE – Un altro protagonista è Alessandro, attualmente ancora nel programma con la sua fidanzata. Il ragazzo non ha mostrato particolarmente sé stesso, se non la sua passione sfrenata per la palestra e l’alimentazione sana. Anche lui però si è avvicinato pericolosamente ad una tentatrice, chissà come finirà. Cosa hanno in comune Alessandro e Tommaso?

Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, i due sono stati beccati assieme ad un gruppo di ragazze in un bar a Ponte Milvio. Le loro fidanzate però non erano presenti, pertanto le motivazioni possono essere due: i due hanno chiuso definitivamente con loro oppure le loro fidanzate non sono al corrente di questa “scappatella”. Attualmente si hanno solo degli scatti pubblicati nelle stories della Marzano, non sappiamo come sia finita la serata.