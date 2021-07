Temptation Island: Tommaso e Valentina non sono una vera coppia?

Si continua a parlare di ”Temptation Island”. La nuova edizione è molto chiacchierata anche e soprattutto per le coppie che ne stanno facendo parte. Prima fra tutte, quella composta da Tommaso, 21 anni, e Valentina, di circa 40 anni. Insomma tra i due intercorre una bella differenza d’età che non è rimasta indifferente agli spettatori.

LA COPPIA FORMATA DA TOMMASO E VALENTINA: SI SONO LASCIATI? – Innanzitutto non ci è dato sapere se attualmente Tommaso e Valentina stanno insieme, anche perché dobbiamo attenerci a quanto visto fino ad ora in trasmissione. L’ultima puntata andata in onda ha visto come protagonisti questa coppia. Il ragazzo, infatti, che si era da subito dichiarato molto geloso della donna, quasi patologicamente, ha poi ceduto alla tentazione di una tentatrice del villaggio.

Il nome della tentatrice è Giulia. Molto probabilmente il giovane ha deciso di avvicinarsi a questa ragazza per ”ripicca” dato che aveva visto la sua fidanzata divertirsi e ballare insieme ad altri ragazzi. Inoltre non aveva proprio digerito che indossasse un costume da bagno per andare al mare! Dopo poco però pare che abbia provato decisamente più interesse per Giulia a tal punto da baciarla. Ciò che ha stupito tutti, però, è stata la sua reazione al falò di confronto. Ha infatti dichiarato di voler uscire con lei, nonostante tutto. La sua fidanzata però si è rifiutata e ha deciso di uscire da single.

LE CRITICHE DEL WEB ALLA COPPIA FORMATA DA VALENTINA E TOMMASO – Il web però non perdona facilmente e dunque Tommaso è stato spesso duramente attaccato. Certo non hanno assolutamente potuto sopportare il suo tradimento, però neanche la sua eccessiva gelosia. Molti infatti, tra cui anche noti personaggi del web, come Selvaggia Lucarelli, ha dichiarato che un comportamento come quello di Tommaso non solo è eccessivo, ma persino estremamente tossico.

LA SEGNALAZIONE DEL WEB: TOMMASO E VALENTINA HANNO FINTO? – E’ delle ultime ore, invece, la notizia che Valentina e Tommaso avrebbero letteralmente finto la loro relazione. A testimoniarlo è stato il sito web ”VeryInutilPeople”, il quale ha pubblicato una storia nella quale un presunto utente del web avrebbe dichiarato che una sua amica avrebbe parlato con Valentina. Quest’ultima, non avrebbe mai accennato alla storia con un ragazzo più piccolo di lei, ma con un uomo più grande di 60 anni. Insomma sarà stata tutta una farsa? Qual è la verità? Intanto ecco la foto della storia pubblicata da ”VeryInutilPeople”: