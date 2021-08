Temptation Island: Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip

Tommaso Eletti è stato un protagonista indiscusso di ”Temptation Island” 2021. Il suo personaggio è divenuto noto a tal punto che Alfonso Signorini loha scelto per la prossima edizione del ”Grande Fratello Vip”.

TOMMASO ELETTI AL GRANDE FRATELLO VIP – A dare l’annuncio è stato il sito Davidemaggio.it. Tommaso Eletti farà parte del cast del ”Grande Fratello Vip” 2021. Il programma inizierà a partire da settembre. Il ragazzo pare aver ricevuto molte critiche all’interno della trasmissione, in quanto si era mostrato eccessivamente geloso nei confronti della sua ormai ex compagna.

Aveva deciso di partecipare a”Temptation Island” insieme alla sua ex compagna Valentina, che aveva circa 20 anni più di lui. Prima si è mostrato particolarmente geloso quando lei interagiva con gli altri ragazzi della casa, poi l’ha tradita con un’altra tentatrice. Insomma il suo comportamento non è stato molto apprezzato eppure è stato scelto per un altro reality show su Canale 5.

CHI è TOMMASO ELETTI – Tommaso è nato nell’anno 2000, quindi è molto giovane. E’ un istruttore di snowboard e ha subito colpito, forse quasi sempre in modo negativo, il pubblico di Canale 5 a ”Temptation Island”. Nei confronti della sua ex compagna, Valentina Nulli Augusti, aveva un atteggiamento troppo oppressivo.

Dettava infatti delle regole nella sua relazione, tipo quella di non mettere il costume da bagno al mare! La fidanzata non poteva più accettare un simile ricatto e per questo ha smesso di ascoltarlo, questo ha provocato una reazione carica di rabbia da parte del ragazzo che ha tradito la sua ex compagna. Adesso come si comporterà nella casa del Gf Vip? Staremo a vedere, e voi siete curiosi?