Temptation Island, “Tra Lino e Alessia è tutto un teatrino”: Siria Pingo accusata di essere una talpa

Come annunciato nei giorni scorsi, Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, parteciperà alla nuova edizione del GF. Davanti a questa notizia, a sganciare una clamorosa indiscrezione è stato Alessandro Rosica che ha rivelato che Lino e Alessia Pascarella si sono già accordati per creare teatrici. Ad essere tirata in mezzo è stata Siria Pingo, accusata di essere la talpa.

“Tra Lino e Alessia è tutto un teatrino” – Alessia e Lino hanno deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti per mettere alla prova il loro amore. Una volta giunto nel villaggio dei fidanzati, il barbiere campano si è avvicinato alla single Maika Randazzo, tanto da spingere la Pascarella a lasciarlo.

Conclusa l’esperienza nel programma, Giuliano ha intrapreso una breve frequentazione con l’ex tentatrice. Ovviamente questo triangolo amoroso ha catturato l’attenzione del pubblico, tanto che Lino è entrato a far parte del cast della nuova edizione del GF. Nei giorni scorsi, però, Alessandro Rosica è venuto a conoscenza di alcuni retroscena.

Attraverso le sue IG Stories, Rosica ha rivelato di aver parlato con un ex concorrente di Temptation Island e di essere venuto a sapere di clamorose informazioni su Lino e Alessia. Stando a quanto scoperto da Alessandro, per il Grande Fratello i due ex volti del docu-reality si sarebbero accordati per mettere su un teatrino:

“Alessia ha iniziato il finto teatrino con Lino per cominciare la tiritera al GF. Alfonso ha organizzato tutto insieme a loro e ne vedrete delle belle. Salvatevi sta storia. Tutto organizzato. Ci saranno litigate e show mai visti prima. Queste sono le premesse, altrimenti li avrebbero lasciati a casa. Ma siccome vengono dalla fame, hanno accettato. Il teatrino comprenderà Lino, Alessia e Maika. Ricordiamo che con Maika è sempre stato tutto finto, confermato da lei e anche lui, solo foto e abbracci. Quindi è tutto organizzato e pianificato come in una telenovela. Litigate, colpi di scena, pianti e urla. Più se ne parla e meglio è, quindi finiranno anche sui nuovi mostri”.

Successivamente, Alessandro ha precisato che la sua talpa non è Siria Pingo, anche lei concorrente dell’ultima edizione del Temptation Island. L’esperto di gossip, infatti, ha rivelato che Siria è stata accusata da Alessia di essere la talpa, venendo rimossa anche dal gruppo whatsapp creato delle ex concorrenti del programma. La ragazza, infatti, ha così scritto a Rosica:

“Ciao Alessandro, dato che è scoppiata la polemica ed è venuto fuori il mio nome tra le ragazze e mi hanno attaccata dicendo di essere stata io insieme a Matteo (Vitali, il suo fidanzato, ndr), ti volevo chiedere se gentilmente potresti smentire la cosa. Mi sono sentita totalmente ferita dalla cosa e ti chiedo se puoi fare un gesto di gentilezza, perché al momento sto malissimo. Ti ringrazio tanto qualora tu leggessi e rispondessi al mio messaggio”.