L’attesa è finita: ritorna questa sera Lunedì 26 giugno, Temptation Island. Atteso come ogni estate, il programma offre la possibilità alle coppie iscritte, in crisi e con problemi di stabilità sentimentale, di mettersi alla prova attraverso un test sulla fiducia. Come? Dividendosi per 3 settimane in due villaggi separati, le fidanzate in compagnia di tentatori e i fidanzati in compagnia delle tentatrici.

Sono state tante le coppie che uscite dal reality, hanno rafforzato il loro amore, formando anche delle famiglie unite e piene d’amore. Per altre invece, le cose non sono andate benissimo: il programma è stato una conferma fondamentale per chiudere in maniera definitiva la relazione.

Quest’anno nessuna delle coppie presenti ha partecipato ai reality invernali, i fidanzati sono tutti volti da scoprire. Cosi non si può dire delle tentatrici e dei tentatori, sembrerebbe infatti che tra i partecipanti, ci siano alcuni dei volti di Uomini e Donne.

Chi sono i tentatori e le tentatrici

Tra i tentatori e le tentatrici di quest’anno, due ex corteggiatori: Andrea Della Cioppa, che corteggiò la tronista Veronica Rimondi e Daniele Schiavon, conosciuto durante il trono di Giulia Quattrociocche.

Che cosa succederà in questa nuova edizione? Le coppie, ufficialmente presentate durante i vari promo che hanno preceduto l’inizio del programma in questi ultimi giorni sono formate da: Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico e Mirko e Perla.

Ci siamo, non ci resta che attendere qualche ora prima di poterci gustare l’inizio della prima puntata di Temptation Island.