Temptation Island, l’inaspettata proposta di Maria De Filippi a Rosario

Ieri sera, è andata in onda la puntata speciale di “ Temptation Island e poi…e poi…”. Durante il corso dell’episodio non sono mancati colpi di scena ed epiloghi inaspettati.

Coloro che più hanno lasciato il pubblico a bocca aperta sono stati Rosario e Lucia. I due, durante il falò di confronto, hanno deciso di uscire insieme dal programma. Il ragazzo campano, in realtà, era intenzionato a lasciare l’ex fidanzata. Ha cambiato idea, dopo aver scoperto che quanto visto nel corso dei 21 giorni, non fosse che un piano architettato da Lucia, in comune accordo con Andrea.

Nella puntata, trasmessa un mese dopo dalla fine del loro viaggio dei sentimenti, Rosario viene messo al corrente di una brutta verità. Il tentatore e la sua compagna si sono incontrati in un territorio “neutro”, distante dalle abitazioni di entrambi. Nonostante quanto scoperto, il ventinovenne ha deciso di dare un’ultima chance alla sua amata.

Le cose, tuttavia, hanno preso una piega inaspettata. Tra Rosario, Lucia ed Andrea, si è inserito un quarto personaggio, Salvatore; anche lui ex tentatore. Ecco, la versione della giovane:” Quando lo rivedo gli confesso tutto su Andrea e che stava nascendo qualcosa per Salvatore. lo provo a dirgli che possiamo ripartire da zero e che mi rendo conto dei miei errori. Lui straziato si focalizza solo su Andrea e Salvatore. Gli prometto che non rivedrò Salvatore quando andrò in vacanza con le ragazze. Lui ha ingigantito. Tra me e Salvatore c’è solo un’amicizia e lui può confermarlo. Tra me e lui è stato solo un momento”.

Ma i colpi di scena non sono finiti. Filippo, nel corso della puntata, ad un certo punto, chiede a Rosario di seguirlo. Ed è proprio in quel momento, che a Guglielmi viene fatta la grande proposta. Maria De Filippi e la redazione di “Uomini e Donne” hanno deciso di offrirgli il trono. Rosario, sorpreso, ha risposto:”Aspettate una attimo, ci devo pensare. Non riesco neanche a dare una risposta, lo giuro. Non ve la prendete. Ho paura di tante cose”. Non resta, dunque, che aspettare.