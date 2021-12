Temptation Island, un ex concorrente è convolato a nozze: la sua vita dopo il programma

Fiori d’arancio per un ex concorrente di Temptation Island, in passato coinvolto anche in uno scandalo di Uomini e Donne. Si tratta di Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. Dopo la sua avventura nel docu-reality, l’uomo ha voltato pagina.

FIORI D’ARANCIO PER L’EX VOLTO DEL PROGRAMMA – Sono passati anni dallo scandalo che ha visto protagonista Nicola e Sara, a quei tempi ex tronista di UeD. Da quella chiacchieratissima parentesi televisiva, l’uomo ha scritto un nuovo capitolo della sua vita.

Fuori dai riflettori, Panico ha trovato la sua dolce metà: Francesca Parenti. Si tratta di una donna lontana dal piccolo schermo, ma che ha rubato il cuore dell’ex volto di Temptation Island.

La coppia l’estate scorsa aveva annunciato l’arrivo del loro primo figlio, solo un mese dopo, inoltre, aveva dato un’altra bellissima notizia: il matrimonio. Nicola e Francesca sono convolati a nozze proprio oggi, 22 dicembre 2021, condividendo sui social il grande giorno.

I primi scatti della cerimonia, vedono i neo sposi scambiarsi l’anello. Per l’evento la donna ha deciso di esibire un bellissimo vestito rosa, abbinandolo ad una cintura nera in vita. Il calciatore, invece, ha optato per il classico abito nero. Ovviamente salta all’occhio il pancione di Francesca, l’arrivo del loro primo figlio, Salvatore, è previsto il prossimo mese.