Temptation Island, un mese dopo

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del programma Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Tra lacrime e ritorni inaspettati, a un mese dalla fine dell’avventura per diverse coppie ci sono stati dei colpi di scena che hanno lasciato gli spettatori a bocca aperta.

ALFONSO E FEDERICA- Tra queste coppie c’è sicuramente quella di Federica e Alfonso. I due, durante il falò di confronto, hanno deciso di uscire insieme dal villaggio; sussurrandosi all’orecchio “ti amo”. Tuttavia, così come era già trapelato da alcune segnalazioni, ad attenderli a Napoli non è stato un destino fatto di rose e fiori. I due, infatti, si sono lasciati quasi subito. Durante l’intervista, Alfonso è apparso, oltre che visibilmente commosso, anche molto innamorato della sua lei. Non ha avuto vergogna tra tante lacrime ad ammettere di sperare in un loro ritorno. È stata Federica a decidere di porre fine alla loro relazione, dal momento che il compagno, non appena usciti dal programma, è ritornato ai suoi atteggiamenti contraddistinti da un’estrema gelosia. Ciò non è stato confermato da Alfonso che riferisce di essere cambiato. Qual è la verità? Quello che è sicuro è che Federica, che dice di non essere più innamorata dell’ex fidanzato, ha intrapreso una conoscenza con il tentatore Stefano. Tra i due è scoppiato l’amore? Non resta che aspettare per vedere cosa accadrà.

ALFRED E ANNA- Un triangolo che ha sbalordito gli spettatori è stato quello di Alfred, Anna e Sofia. I due fidanzati sono usciti separatamente dal programma, dopo il forte avvicinamento tra Alfred e la single Sofia. Infatti, dopo il falò di confronto, lui è corso proprio da lei. Stando a quanto raccontato lui per circa un mese, ha avuto il piede in due scarpe. Mentre era con la tentatrice, cercava ancora Anna. È proprio vero il detto “Chi troppo vuole, nulla stringe”. Alfred, infatti, alla fine ha perso entrambe. Sofia che era intenzionata ad instaurare un rapporto serio, è rimasta estremamente delusa dagli eventi. La tentatrice, inoltre, ha confessato che Anna era disposta a tornare con l’ex fidanzato, solo se avesse ammesso che per lui Sofia fosse stata soltanto un’avventura. Tale rivelazione sembra essere vera. Durante l’intervista, la ragazza siciliana si è mostrata estremamente convinta di ciò; ritenendo sé stessa e la sua relazione un gradino più alte rispetto alla frequentazione con la single. Ciò che è sicuro è che Alfred ha cercato di ingannare entrambe.

FABIO E SARA- Lo stesso destino non è toccato a Fabio e Sara. Nonostante, lei avesse scoperto, tramite un pinnettù, dei tradimenti da parte del fidanzato, ha deciso, ugualmente, di uscire con lui. I due, un mese dopo dal falò finale, si mostrano contenti e pronti ad intraprendere una nuova fase della loro vita insieme. Hanno, infatti, comprato una casa per creare il loro nido d’amore.

ANTONIO E TITTY- Coloro che hanno mantenuto ferme le loro posizioni sono stati Antonio e Titty. I due sono usciti separatamente dal programma e così sono ritornati dopo un mese. Hanno rivelato di essersi soltanto sentiti telefonicamente per accordarsi sulle valigie di Titty, che avrebbe voluto almeno un incontro, dopo 3 anni di relazione. Entrambi hanno maturato le loro scelte. Antonio, infatti, in lacrime ha confessato di ritenere l’ex fidanzata la donna della sua vita; ma i due non sono fatti per stare insieme e danno il meglio di sé, stando separati. Titty condivide tale pensiero, essendosi sentita presa in giro e tradita da colui che avrebbe dovuto sposarla; ma che, invece, durante il programma, si è mostrato molto preso da una delle tentatrici. Tra i due ci sarà un ritorno di fiamma o continueranno a vivere separatamente le loro vite?