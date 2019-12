Temptation Island, una coppia finisce in tribunale!

Le coppie che quest’anno hanno partecipato a Temptation Island non sono state molto fortunate. Dopo le accuse di Vittorio nei confronti di Katia Fanelli, è la volta di Cristina Incorvaia e David Scarantino.

LA LITIGATA SUI SOCIAL NETWORK – David ha pubblicato qualche giorno fa una Stories su Instagram in cui affermava che chi parlava male di lui era chiaramente ossessionato. L’uomo non ha fatto nomi ma la sua ex Cristina si è sentita chiamata in causa dando il via ad una litigata via social network. La donna lo ha accusato di averla tradita e per confermare la sua tesi ha pubblicato degli screenshot.

LA REAZIONE DI CRISTINA ALLA FOTO CON MONICA TESSITORE – Cristina, inoltre, ha saputo che il suo ex ha passato il Natale con Monica Tessitore, dama del trono over. La donna ha dichiarato di non essere stupita poiché già in passato sospettava di questa speciale amicizia ma David le ha sempre dato della psicopatica.

DAVID RICORRE AI LEGALI – Se Cristina sta pubblicando i messaggi di utenti solidali, David ha deciso di passare per vie legali e denunciare tutti coloro che lo stanno insultando pesantemente.

