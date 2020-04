Temptation Island: una coppia si separa, ecco di chi si tratta

Una coppia che ricorderete per aver partecipato a Temptation Island si è separata definitivamente. A fare l’annuncio è stata proprio lei sul suo profilo Instagram, scopriamo insieme di chi si tratta.

TEMPTATION ISLAND: UNA COPPIA SCOPPIA – Si tratta proprio di Claudia Merli e Dario Loda. I due ragazzi, insieme da diversi anni, avevano deciso di partecipare a Temptation Island a causa di vari problematiche all’interno della coppia. Alla fine, però, erano riusciti ad uscirne più forti di prima e a continuare senza problemi la loro storia d’amore.

TEMPTATION ISLAND: LA STORIA TRA CLAUDIA MERLI E DARIO LODA – I due, come vi abbiamo già accennato, stavano insieme da diversi anni. Infatti erano poco più che adolescenti quando si sono incontrati e fidanzati. A raccontarlo erano stati proprio loro in diretta su canale 5 prima di intraprendere il percorso a Tempation Island. Dopo anni di serenità, però, si erano lasciati a causa di un tradimento da parte di lui. E’ proprio con questo presupposto, di poca fiducia, dunque, che i due avevano deciso di partecipare al programma estivo di canale 5.

L’ ANNUNCIO DI CLAUDIA SUI SOCIAL – Oggi il sereno tra i due sembra essere definitivamente cessato. A dichiararlo è stata proprio lei rispondendo ad alcune domande dei fan che continuavano a seguirla. Ha annunciato, dunque, che la loro storia d’amore si è conclusa.

LE PAROLE DI CLAUDIA SUI SOCIAL – ‘Penso e credo che abbiate capito che se è un po’ che non pubblichiamo più né storie né foto insieme è perché non fa più parte della mia vita…’ ha dichiarato apertamente la ragazza sul suo profilo Instagram. Nelle sue parole c’è un velo di tristezza e nostalgia, com’è giusto che sia. Sul profilo di Dario, per ora, tutto tace.

LE MOTIVAZIONI DELLA SEPARAZIONE – Per ora, dato che Dario non ha fatto alcun tipo di dichiarazione e lei si è limitato a scrivere quanto vi abbiamo appena mostrato, non ci è dato sapere circa le motivazioni che hanno portato alla rottura. Magari arriveranno altre dichiarazioni, specialmente da parte di Dario e potremmo dire di più. Per ora, non ci resta che attendere per scoprire altri dettagli. Intanto per vedere le storie di Claudia cliccate qui.