Temptation Island: una fidanzata in lacrime dopo il pinnettu

Temptation Island non è ancora andato in onda, eppure stanno già cominciando a circolare dei video con alcune anticipazioni. E adesso, dopo quello che riprendeva Lorenzo Amoruso molto arrabbiato, fidanzato di Manila Nazzaro, ne arriva un altro.

TEMPTATION ISLAND: UN NUOVO VIDEO DI ANTICIPAZIONI – Nel video che anticipa molto probabilmente ciò che vedremo stasera, perchè ricordiamolo, stasera andrà in onda la prima puntata di Temptation Island, si mostra una fidanzata in lacrime disperata.

Dopo aver visto qualche video nel pinnettu, Sofia pare che se ne sia andata via in lacrime. Avrebbe anche detto ”Questa roba è allucinante”, in riferimento probabilmente a qualcosa che avrebbe visto nei presunti video.

Ancora non sappiamo cosa abbiano fatto vedere a Sofia, ma sicuramente saranno state immagini e video molto forti per scatenarle una reazione che ha mostrato tanta sofferenza e disperazione. Staremo a vedere se stasera manderanno in onda il tutto.

TEMPTATION ISLAND: CHI SONO SOFIA E ALESSANDRO?- Non sappiamo molto sui due. Dai video di presentazione possiamo affermare che i due stanno insiema da circa 4 anni. Per un periodo di tempo lei ha frequentato e sentito un altro ragazzo. Per lei quest’esperienza sarà un punto di svolta, per Alessandro sarà ‘l’ultima spiaggia’ nei confronti della sua fidanzata.