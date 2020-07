Temptation Island, una fidanzata svela: “A me piace molto Sammy Hassan”

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata e già non mancano i primi gossip sulle coppie. A tal proposito, una fidanzata ha rivelato di avere una sorta di cotta per Sammy Hassan, (ex?) fidanzato di Giovanna Abate, conosciuta all’interno di Uomini e Donne. Come ormai saprete, le cose tra i due non proseguono bene, i motivi sono sconosciuti.

Dopo solo pochi giorni passati come coppia, pare che la relazione tra Sammy e Giovanna sia già arrivata al capolinea. L’ex tronista ha chiesto del tempo ai suoi follower per capire se l’incompatibilità caratteriale sia così marcata da rovinare totalmente il loro amore. Inutili le voci circolate sul web su un’ipotetica partecipazione dei due a Temptation Island.

UNA FIDANZATA “COTTA” DI SAMMY HASSAN – Nella prima puntata del programma dei sentimenti, abbiamo iniziato a conoscere meglio le coppie. Annamaria ha partecipato a Temptation Island assieme al suo fidanzato Antonio Martello: i due hanno dieci anni di differenza e partecipano con lo scopo di capire se la loro storia è finita davvero o l’amore è ancora vivo.

“Ho bisogno di qualcosa che mi faccia capire se faccio bene a continuare a investire in questo rapporto, oppure se sia più giusto iniziare a camminare da sola e tornare a guardarmi intorno” ha dichiarato Annamaria. Antonio, invece, è consapevole degli errori fatti in passato e vuole dimostrarlo alla sua compagna.

Proprio al magazine di Uomini e Donne, Annamaria ha fatto una dichiarazione importante circa Sammy Hassan: “A me piace molto Sammy Hassan. Ho seguito il suo percorso a Uomini e Donne e, caratterialmente, mi piace come si è posto con Giovanna ed è riuscito a conquistarla. E’ molto leggero come Antonio, ma non è immaturo, contrariamente al mio fidanzato. Lo vedo un uomo adulto e il fatto che sia padre mi dà sicurezza, qualcosa che Antonio non riesce a infondermi”.