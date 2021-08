Temptation Island, Valentina ammette: ”Frequento un tentatore”

”Temptation Island”, uno dei programmi più seguiti dell’estate, è ormai concluso da un po’, ma alcuni personaggi che ne hanno fatto parte continuano a far parlare di sé. In questo caso ci stiamo riferendo a Valentina Nulli Augusti, ex di Tommaso Eletti, con il quale ha partecipato al programma. La coppia ha colpito abbastanza il pubblico per il fatto che lui è di circa 20 anni più giovane di lei ed era anche eccessivamente geloso.

LA CONFESSIONE DI VALENTINA NULLI AUGUSTI: FREQUENTA UN TENTATORE – Nelle scorse ora, Valentina ha dichiarato apertamente di sentire spesso e di frequentare, quindi, un tentatore del programma. “Ci sentiamo tutti i giorni. Tra noi c’è un gran feeling”, ha confessato la donna. Nello specifico stiamo parlando del tentatore Manuel Di Bernardo. Ci ha tenuto a ribadire che per ora non vede un futuro con il ragazzo, ma poi ha precisato: “Quello che sarà o non sarà verrà naturale”, concludendo così il discorso.

LA REAZIONE DI TOMMASO – Di sicuro Tommaso non sarà molto contento delle affermazioni di Valentina Nulli Augusti, sua ex fidanzata. Anche perché all’interno del reality aveva mostrato più volte apertamente la sua gelosia ed era stato anche attaccato spesso dal pubblico per questo.

Per ora non ha detto nulla e non sappiamo se per lei il ragazzo provi ancora qualcosa, forse si, stando a quanto aveva detto nell’ultima puntata di ”Temptation Island”, quella inerente a cosa succede dopo il programma. Aveva confessato di averle scritto e che per lei provava ancora un sentimento, ma ora?

Valentina più volte ha ribadito sui social, e chi la segue lo sa, che lei non avrebbe mai accettato un tradimento, non l’ha fatto in passato e non ha intenzione di farlo adesso. Le porte per Tommaso, che nonostante la sua gelosia ha comunque tradito quella che era la sua donna con una tentatrice, sembrano essere definitivamente chiuse. Staremo a vedere come si metteranno le cose in futuro.