Temptation Island, Valentina Riccio: “Antonio è sparito e messaggia con una ragazza fidanzata”

Il tempo passa e per Valentina ed Antonio di “Temptation Island” la data del matrimonio si avvicina sempre di più. La coppia sembra, però, star attraversando un periodo abbastanza turbolento.

Nelle ultime puntate speciali del programma, andate in onda su Canale 5, i due sono apparsi più innamorati che mai ed emozionati all’idea di coronare finalmente il loro amore. Eppure, a distanza di qualche settimana, le cose hanno preso una piega differente.

Valentina su Instagram si è lasciata andare e ha raccontato un episodio che lascia pensare che il compagno napoletano non sia veramente cambiato. Stando a quanto raccontato dalla ragazza, Antonio avrebbe dovuto accompagnarla ad un impegno lavorativo. All’ultimo minuto, tuttavia, il fidanzato le ha inviato un messaggio; dicendole che sarebbe rimasto a Milano. A queste parole, non è seguita alcuna spiegazione dettagliata. Anzi, il tifoso del Napoli da quel momento è completamente sparito. Non ha, infatti, risposto a nessun messaggio o telefonata della compagna.

Ma non è finita qui. Ecco, cos’altro successivamente ha aggiunto Valentina:” Ragazzi… Vorrei un vostro parere. Questa situazione è davvero ambigua. Una ragazza di una vecchia edizione di Temptation Island (tra l’altro anche fidanzata) , messaggia con il mio fidanzato per un fatidico incontro di una nuova amicizia. Io ignara di tutto noto in questa conversazione che non è mai stato menzionato il mio nome e nemmeno per il fantastico caffè di cui dovevano prendersi insieme.

Personalmente io sono una persona molto trasparente, senza filtri, rispettosa, con valori e soprattutto con gran rispetto, soprattutto con le persone fidanzate. Mi chiedo e chiedo anche a voi, perché non vorrei passare per una persona psicopatica oppure che vede il marcio ovunque, ma voi come la interpretereste questa situazione”. È proprio vero, dunque, il detto:”Il lupo perde il pelo, ma non il vizio”.