Temptation Island, Valeria criticata sul web: la ragazza sta recitando?

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island e molte coppie sono già entrate in crisi. In particolar modo, Ciavy e Valeria sembrerebbero essere arrivati al capolinea dopo solo un paio di giorni di permanenza nei rispettivi villaggi. Ad innescare la maretta, il fidanzato.

CIAVY SI AVVICINA ALLE SINGLE – Non solo Ciavy non ha salutato la sua fidanzata prima di separarsi per ben 21 giorni, si è anche avvicinato con disinvoltura alle single, dimenticandosi totalmente di Valeria. La ragazza, dopo soli pochissimi giorni dall’arrivo, ha ricevuto da Filippo Bisciglia innumerevoli video del suo fidanzato con le tentatrici, in particolare una.

VALERIA AMMALIATA DA ALESSANDRO BASCIANO – Superato lo sconforto iniziale, Valeria ha legato con il single Alessandro Basciano, che abbiamo conosciuto all’interno di Uomini e Donne durante il trono di Giulia Quattrociocche. Il tentatore ha corteggiato inizialmente Valeria, la quale ha accettato queste sua avances, facendo indispettire il suo fidanzato dall’altra parte del villaggio.

Nello specifico, Basciano è stato molto fisico con lei tra baci, abbracci, carezze e forse anche qualche morso sul collo. Queste azioni hanno elettrizzato i telespettatori che già sognano una loro storia d’amore al di fuori del programma. E se fosse tutta una recita quella di Valeria?

VALERIA STA RECITANDO? – I più maliziosi non credono affatto alle azioni di Valeria che qualche momento prima di passare del tempo con Alessandro Basciano, si disperava per il fidanzato. In molti, infatti, hanno notato che la ragazza durante i momenti romantici passati con Alessandro, fosse completamente assente e interessata alle telecamere. Forse Valeria sta recitando una parte per avere una reazione di Ciavy?