Temptation Island, velate dediche romantiche tra Mirco Rossi e Giulia Duranti?

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione sono Mirco Rossi e Giulia Duranti, protagonisti della dodicesima edizione di Temptation Island. Al popolo del web, infatti, non sono sfuggite quelle che sembrerebbero essere delle velate dediche romantiche.

COSA STA SUCCEDENDO? – Dopo nove anni insieme, Mirco e Giulia hanno scelto di partecipare al programma per vedere se potevano salvare la loro relazione, che era in crisi a causa di litigi e incomprensioni.

Durante il viaggio nei sentimenti, Mirco ha iniziato a legarsi alla single Alessia Sagripanti, portandolo a mettere in dubbio i suoi sentimenti per la fidanzata. Nonostante la volontà di Giulia di uscire insieme, Mirco ha deciso di lasciare il programma da solo.

Dopo la trasmissione, Mirco ha iniziato a frequentare Alessia, chiudendo così il capitolo con Giulia. Ma, a sorpresa, dopo circa due settimane dalla fine del reality, i fan di Mirco e Giulia hanno notato attività strane sui loro profili social, facendo così pensare che tra i due forse non sia chiusa del tutto.

Nelle sue storie di Instagram, la Duranti ha pubblicato un breve filmato della canzone di Ultimo, Dove va a finire un fiore. Nel video in questione, il cantautore romano canta:

“Sai, mi chiedo troppo spesso dove va a finire un fiore, quando corri dentro a un prato e non ti servono parole. Mi chiedevo, tu come stai? È un po’ che non ti sento, ormai. Vorrei portarti al mare ma non ho più belle parole. Perché il tempo ha preso tutto e ha preso anche il nostro amore. Vorrei parlarti come prima con la stessa intensità, ma quando vivi troppo insieme poi qualcosa se ne va. Io non mi sento mai all’altezza di stare con te…”.

Dal canto suo, Rossi ha condiviso sui social lo scatto di un paesaggio, accompagnandolo con i versi di Alba, una canzone di Ultimo: “E quando vivi un giorno bello, ridi e pensami. A me basta solo questo per non perderti…”.