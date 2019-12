Temptation Island Vip 2: Nathalie Caldonazzo accusata di contrabbando

A finire nella bufera mediatica è Nathalie Caldonazzo, protagonista della seconda edizione di Temptation Island Vip. A quanto pare, l’influencer è finita nei guai dopo la pubblicazione di alcune storie su Instagram che non sono sfuggite agli sguardi attenti dei follower.

LA SPONSORIZZAZIONE – Come è ormai risaputo, le influencer fanno spesso varie sponsorizzazioni di prodotti come creme, trucchi o capi di abbigliamento attraverso le Instagram Stories. Anche la vicenda di Nathalie ha avuto inizio con delle IG Stories. Il problema, però, è stato che i prodotti sponsorizzati dalla donna erano Rolex contraffatti. La Caldonazzo, però, sembra fosse all’oscuro del grave reato da lei compiuto.

Nelle storie la donna appare consapevole della contraffazione del prodotto. Nei breve video, infatti, esordisce così: “Allora, volevo ringraziare Antonio che mi ha mandato questo Rolex. Però non vi preoccupate non è un Rolex vero…”.

NATHALIE SI DIFENDE – L’attrice ha tentato invano di giustificare la sponsorizzazione dei Rolex falsi: “Ma tanto che ce ne importa, pensate che a me mi hanno rubato tutto in cassetta di sicurezza… Quindi tanto vale avere questi Rolex finti però fatti benissimo… E li fa lui, Antonio”. Ovviamente, i fan hanno subito denunciato Nathalie Caldonazzo, condividendo le sue storie. C’è stata anche una nota influencer che fingendo di chiamare la Guardia di Finanza, ha velatamente fatto riferimento a questa vicenda.

La donna ha però cercato di difendersi dalle tante accuse: “La Guardia di Finanza andrà da lui, a me lo hanno solo regalato e io l’ho regalato a un mio amico. Sì, avrò fatto una ca**ata ma non lo sapevo”.