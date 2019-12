Temptation Island Vip: Cristina Incorvaia e David Scarantino si attaccano reciprocamente sui social

Ricordate Cristina Incorvaia e David Scarantino? I due si erano conosciuto nel programma tv Uomini e Donne versione over. Dopo qualche mese di relazione, però, in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip la loro storia d’amore è definitivamente termitata, viste le tante differenze caratteriali. Oggi, i due hanno ripreso a parlare l’uno dell’altro sui social. Ecco quanto è successo.

CRISTINA INCORVAIA E DAVID SCARANTINO SI ATTACCANO SUI SOCIAL – Il tutto sembrerebbe essere iniziato con una Instagram stories nella quale David avrebbe ‘accusato’ Cristina di parlare ancora di lui, dopo mesi dalla fine della loro relazione. L’ha anche accusata di essere ‘ossessionata. Ma la bella Cristina non ha fatto attendere e ha subito risposto con altri post su Instagram mostrando addirittura degli screen nei quali mostrerebbe che il primo a parlare nuovamente della loro storia sarebbe stato proprio lui! Quale sarà dunque la verità?

UN COMMENTO AMBIGUO SUI SOCIAL – A lasciare tutti a bocca aperta sarebbe stato, tra le altre cose, un commento di Cristina stessa che avrebbe accusato David di presunto tradimento quando stavano ancora insieme. Infatti a Natale avrebbe trascorso, come si evince dalla foto pubblicata dalla ragazza in questione, con una vecchia conoscenza del trono over: Monica Tessitore. Cristina ha dichiarato che durante la loro storia Monica Tessitore gli inviava dei messaggi, ma che David la appellava sempre come ‘pazza’.

IL COMMENTO SOTTO LA FOTO DI MONICA TESSITORE – Sotto la foto pubblicata da Monica Tessitore con David, è interveunta una terza figura che ha dichiarato che David le aveva promesso di voler passare con lei il Natale. La Tessitore ha dichiarato di essere ‘senza parole’. Per vedere tutte le screen clicca qui.