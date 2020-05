Temptation Island Vip, Kiko Nalli e Ambra Lombardo prima coppia del reality?

La voce su una possibile partecipazione di Kiko Nalli e Ambra Lombardo a Temptation Island Vip, si fa sempre più insistente. Dopo un periodo di crisi tra salotti e social network, pare che i due abbiano deciso di mettere alla prova i loro sentimenti all’interno del noto reality.

KIKO E AMBRA: AMORE NATO AL GF – La storia d’amore tra Kiko Nalli, parrucchiere ed ex marito di Tina Cipollari, e Ambra Lombardo, professoressa, è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip ormai un anno e mezzo fa. La storia è durata fino a quando, in questi mesi, alcune voci su una presunta crisi si sono fatte spazio nel gossip italiano. In molti erano convinti che non fossero più una coppia, a giudicare anche dalle numerose interviste rilasciate.

Tuttavia, qualche tempo fa, Kiko ha partecipato al programma di Caterina Balivo Vieni Da Me e ha spiegato che la relazione con la professoressa Lombardo prosegue a gonfie vele. Inaspettatamente, si è collegata da casa anche quest’ultima, la quale sembrava apparentemente tranquilla e felice. Nonostante la conferma, queste dichiarazioni non hanno convinto i fan.

KIKO E AMBRA A TEMPTATION ISLAND? – In queste ore, sta girando sul web un rumor su una probabile partecipazione della coppia a Temptation Island Vip, programma dei sentimenti in onda su Canale 5. Secondo le numerose indiscrezioni sui social, pare proprio che Kiko e Ambra abbiano accettato la proposta di Mediaset di entrare nel nuovo cast Vip del reality e testare così il loro amore.

Inoltre, il programma potrebbe andare in onda anche prima del solito, tra giugno e luglio, anticipando la versione dei “personaggi comuni”. Molto probabilmente la location cambierà, dalla Sardegna alla Puglia. Nulla è confermato, ma presto ne sapremo di più.