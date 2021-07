Temptation Island Vip, nozze segrete per Alex Belli e Delia Duran: settanta invitati, il mare della Maldive e scatti hot

Alex Beli e Delia Duran si sono detti sì in una incantevole villa nel comasco. Le foto delle nozze, avvenute in gran segreto, sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Alex Belli e la fidanzata Delia Duran sono convolati a nozze in gran segreto lo scorso 26 giugno. Dopo la proposta di matrimonio andata in scena qualche tempo fa nelle bianche ed incontaminate spiagge delle Maldive, i due sposi avrebbero poi scelto l’Italia per suggellare la loro storia d’amore, il tutto documentato sui rispettivi social.

Solo pochi mesi fa un emozionatissimo Alex Belli aveva chiesto alla bella Duran di diventare sua moglie, inginocchiandosi sulla spiaggia e donandole un anello da mille e una notte. Sui social fu subito tripudio con migliaia di fan a congratularsi per l’evento e il brillocco che faceva bella mostra di sé al dito della modella venezuelana.

La cerimonia dello scorso sabato, avvenuta in una splendida villa in provincia di Como, ha unito i cuori e i destini di Alex e Delia, accompagnati per l’occasione da un ristretto numero di amici e parenti. Soltanto in 70, infatti, sarebbero stati gli invitati della coppia con una cerchia ancora più ristretta di ospiti VIP. Presenti alla cerimonia Guenda Goria col compagno Mirko Grancitano (testimone di Belli), il cantante Pago e l’ex gieffina Martina Nasoni. Presente alle nozze anche la mamma della Duran che non ha mai conosciuto Belli prima, appunto, della funzione e che ha accompagnato la figlia fino all’altare.

Vera chicca della giornata il cambio d’abito della sposa che ha riguardato ben tre diversi vestiti, tutti bianchi, uno dei quali personalmente disegnato dalla Duran. Vestiti che sembrerebbero aver fatto colpo sullo sposo che, a tal riguardo, ha dichiarato: “Quando l’ho vista arrivare con l’abito bianco mi è venuto un colpo al cuore“. Un Belli a secondo matrimonio dopo quello purtroppo naufragato con Katarina Raniakova, sua moglie dal 2013 al 2017.

Tra i due matrimoni Belli avrebbe frequentato anche quella che fino a qualche tempo fa diceva di essere pronta per fare con lui il grande passo. Si tratta ovviamente della modella marocchina Mila Suarez, con cui l’attore italiano ebbe una breve quanto burrascosa liason proprio nel 2017, quando Alex Belli aveva appena concluso il suo rapporto con la prima moglie. La storia finì soltanto un anno più tardi con tanto di accuse a mezzo social e tv della modella all’attore italiano, reo di averla tradita proprio con Delia Duran.