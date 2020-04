Temptation Island Vip: rivelate le prime coppie ?

Con l’emergenza Coronavirus, sono stati tanti i programmi televisivi che sono stati sospesi. Altri, come Uomini e Donne, si sono dovuti adattare, modificandone il format. Riguardo Temptation Island, Mediaset ha annunciato che farà andare in onda entrambe le versioni. Dopo questa notizia, è un’altra la domanda che si pongono i tanti fan: quali saranno le coppie? Pare che ci siano i nomi di due coppie che sicuramente prenderanno parte al gioco.

TEMPTATION ISLAND AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – Come già fatto sapere, sono ancora in forse programmi noti al pubblico televisivo. Due esempi sono il Festival di Sanremo e il Grande Fratello, di cui ancora non si sa nulla riguardo a una loro possibile messa in onda. In molti si stavano domandando le sorti del docu-reality estivo più seguito dai telespettatori. Mediaset ha fatto sapere che si faranno entrambe le versioni del programma, prendendo ovviamente i dovuti accorgimenti. Oltre ad essere messi in quarantena prima dell’inizio dell’avventura, i concorrenti e i tentatori saranno affiancati dai vari medici.

LA PRIMA COPPIA – Recentemente, una nota coppia si è detta desiderosa di partecipare al docu- reality. Si tratta di Francesco Sole e Giulia Cavaglià, entrambi noti sia sui social che nel piccolo schermo. Giulia ha infatti partecipato alla scorsa edizione di Uomini e Donne, finendo al centro del gossip per la sua breve storia con Manuel Galiano, la sua scelta. Sole, invece, si è fatto conoscere sul web, finendo poi in televisione nei panni di presentatore. È stata proprio Giulia, tramite un’intervista, ha fatto sapere la sua riguardo una sua possibile partecipazione a Temptation Island insieme al fidanzato:

“Temptation Island Vip? Sì, vorrei partecipare. Mi fido molto del mio fidanzato, so che non mi mancherebbe di rispetto”.

LA SECONDA COPPIA – Un’altra delle coppie che il pubblico potrebbe vedere nel programma, sono Gennaro Lillio ed Ema Kovac. I due si sono conosciuti a Pechino Express e potrebbero essere già pronti a mettere alla prova i loro sentimenti. Non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti.