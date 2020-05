Temptation Island Vip: Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito si raccontano, pronti al matrimonio?

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono una delle coppie dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Nonostante qualche dubbio e qualche difficoltà iniziale, i due sono riusciti ad uscire dal programma più forti che mai e soprattutto innamoratissimi e più uniti di prima.

LA PROPOSTA DI ANDARE A CONVIVERE – Questo Gennaio i due sono stati ospiti di Caterina Balivo nel programma Vieni da me. Simone ha chiesto a Chiara pubblicamente di andare a convivere e la ragazza tra lacrime ed emozioni ha accettato dichiarando di essere felice di vivere la sua quotidianità col compagno.

L’INTERVISTA E LE DICHIARAZIONI SUL FUTURO INSIEME – I due, ultimamente, sono stati intervistati dal Magazine di Uomini e Donne e Chiara Esposito ha dichiarato di essere stata molto colpita dalla proposta del suo fidanzato. Bonaccorsi ha poi fatto accenno al loro futuro insieme:

”Stiamo aspettando delle risposte lavorative su Roma e Milano e poi si deciderà”. Entrambi ci dividiamo i compiti. […] A me non spaventa nessun aspetto. So quali sono i pro e i contro ma conoscendo bene la mia donna, so che ci verremo incontro trovando sempre la soluzione giusta per star bene”.

CHIARA ESPOSITO E SIMONE BONACCORSI: PRONTI AL MATRIMONIO? – Se per la convivenza sembra essere andato tutto per il verso giusto, non possiamo dire lo stesso di un eventuale matrimonio. Chiara ha dichiarato che ”a 21 anni forse è un po’ prematuro parlare di matrimonio”, mentre Simone ha sostenuto: ”vorremmo sposarci, lo faremo non appena avremo una maggiore solidità”, riferendosi naturalmente all’aspetto economico.

L’INIZIO DELLA STORIA D’AMORE – Chiara e Simone si sono conosciuti quando erano molto giovani. Lei aveva solo 14 anni. Durante l’intervista Simone ha svelato come ha conquistato la sua attuale fidanzata. ”E’ stato durante una sfilata a Tormina. Tutto è iniziato con scambi di sguardi che valevano più di mille parole. E’ stato un vero colpo di fulmine.[…] Abbiamo iniziato a frequentarci nell’estate del 2017 per poi fidanzarci a ottobre dello stesso anno”.