Tende da sole: le varie tipologie per ombreggiare con stile

Le tende da sole sono la scelta ideale per ogni abitazione, da inserire sia nei giardini che sulle terrazze. Permettono di migliorare in modo netto il comfort visivo, dato che i raggi diretti del sole possono arrecare non poco fastidio alla vista. Non solo i raggi diretti del sole a dire la verità, spesso la vista si affatica anche quando il cielo è plumbeo perché si viene a creare un riverbero che anche se leggero può farci chiudere in automatico gli occhi, così che godere dei propri spazi esterni siano praticamente impossibile. Le tende da sole poi consentono di proteggere la propria abitazione dal caldo.

Oltre a migliorare il comfort visivo, le tende da sole permettono di ridurre il calore provato anche sino al 90%, ovviamente scegliendo tende di altissima qualità e studiate ad hoc, progettate insomma in modo impeccabile per quel ben preciso ambiente. Sì, per ombreggiare in modo impeccabile i giardini e le terrazze, sarebbe bene che le tende fossero realizzate su misura. Se il calore si riduce in modo tanto intenso, ecco che è possibile ottenere anche una buona ottimizzazione dei consumi energetici, così da rendere la propria abitazione più green, così da riuscire a risparmiare sulle bollette.

Molte diverse tipologie di tende da sole

Sì, le tende sono perfette per ombreggiare giardini e terrazzi. Farlo con stile però non è semplice. Per far sì che il proprio spazio outdoor appaia stiloso, elegante, curato in ogni più piccolo dettaglio, è fondamentale scegliere le tende in base al contesto architettonico. Una tenda che stona nel contesto architettonico, non può di certo regalare eleganza! Deve armonizzarsi con il contesto, sia per quanto riguarda lo stile che per quanto riguarda i colori.

Facciamo un semplice esempio. In una casa moderna e di grande design con una facciata di un bel grigio antracite non è di certo possibile inserire delle capottine dal sapore vintage a righe bianche e rosse. È necessario scegliere una bella tenda a bracci, magari in versione ultraslim, e in un colore grigio leggermente più scuro rispetto alla casa, in contrasto quindi ma non troppo. Quelle capottine bianche e rosse possono andare bene per una deliziosa casetta in una località di mare casomai.

Generalizzando, le tende da sole possono essere suddivise in:

Capottine , classiche e dal sapore vintage, capaci di regalare un aspetto elegante alla facciata di un edificio.

, classiche e dal sapore vintage, capaci di regalare un aspetto elegante alla facciata di un edificio. A caduta , perfette per i terrazzi e i balconi, pratiche e capaci di creare una zona dove la privacy diventa la vera protagonista.

, perfette per i terrazzi e i balconi, pratiche e capaci di creare una zona dove la privacy diventa la vera protagonista. A vela , per le piscine, le aree gioco dei bambini, i grandi spazi verdi.

, per le piscine, le aree gioco dei bambini, i grandi spazi verdi. A bracci, ideali per la zona vicino alla porta di casa, per creare un vero e proprio prolungamento della casa stessa.

Le tende da sole di ultima generazione

Le tende da sole sono disponibili anche di ultima generazione. Possono essere in possesso anche di luci led, in modo da permettere di vivere giardini e terrazzi in modo impeccabile anche durante le ore serali. Possono essere in possesso di motorizzazione, cosa questa sicuramente consigliabile nel caso di tende di grandi dimensioni, in modo da non dover faticare per aprire e chiudere la tenda, in modo da velocizzare questa operazione.

Non solo, alcune tende da sole possono persino essere in posseso di appositi sensori. I sensori rilevano la pioggia oppure il vento sferzante e comunicano alla centralina motorizzata di chiudere la tenda immediatamente, un’operazione che avviene in modo automatico. Laddove sono presenti sensori e centraline, è quasi sempre disponibile anche le possibilità di connettere la tenda ad un’app, così da poter gestire apertura e chiusura da remoto, anche mentre ci si trova fuori casa ovviamente.