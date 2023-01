Tendenze make-up 2023: tecniche e colori

Le tendenze make-up 2023 ci invogliano a scoprire nuovi colori, texture e sfumature. Ci invitano a fare un salto nel passato, per portarlo tra di noi, rispolverarlo, contaminarlo e dargli quel tocco di innovazione che gli serve. Scopriamo subito quali sono i prodotti make-up su Idea Bellezza da non perdere!

Fluffy brows

Prima di passare al trucco vero e proprio, partiamo innanzitutto dalle sopracciglia.

Fluffy brows, boy brows o bushy brows sono tutti sinonimi che stanno ad indicare lo stesso look: sopracciglia dalla forma folta e simile a quella maschile, ma molto più curata. Le sopracciglia vengono pettinate all’insù con un mascara trasparente oppure con un gel fissante, magari da abbinare ad oli o sieri che aiutano a far crescere i peli più velocemente e a fortificarli. Un altro prodotto che viene spesso utilizzato per definire le sopracciglia, scolpirle e pettinarle alla perfezione è il sapone: le soap brow rappresentano infatti l’ultima tendenza in fatto di make-up che sta spopolando direttamente da Instagram.

Trucco occhi colorato

Il trucco occhi si fa sempre più colorato e vivace, virando verso tonalità inusuali e stravaganti, come il verde acido, il celeste, il fucsia e il giallo ocra. Sono tante le nuance del passato che ritornano nuovamente in auge, ma con effetti diversi sulle palpebre. I colori si presentano sotto forma di smokey eyes ed eyeliner grafici, abbinati a mascara sempre più performanti e a lunga durata.

La nuova collezione di Astra, Virtual Duoversity, disponibile su Idea Bellezza, è una vera e propria esplosione di colori, tant’è che si ispira all’universo infinito e alle galassie multi-dimensionali.

Duodiversity è la combo eyeliner + mascara presentata in 6 iconici match di colori, dalla texture fluida, scorrevole e waterproof, per enfatizzare al meglio lo sguardo. Cryogenic Love è il duo eyeliner bianco ottico e mascara blu elettrico; Ethereal Beat propone invece un eyeliner azzurro e mascara teal; Acid Lounge è l’eyeliner giallo e il mascara arancione; Cloned Heart è l’eyeliner corallo e il mascara caramello; Tatic Fairy è l’eyeliner lilla e il mascara rosa baby; Cyber Barrio, infine, è il duo eyeliner rosso metallico e mascara marrone scuro. Nella collezione troviamo anche 4 palette di glitter pressati, che non hanno bisogno di primer o colla fissante per poterli applicare, disponibili nelle seguenti colorazioni: Future Nostalgia, Pink Metamorphosis, Bionic Mermaid, Tokyo Paradigm.

Le tendenze make-up occhi 2023 hanno quindi il sapore di un trucco futuristico a tutti gli effetti, che prende però ispirazione dal passato, precisamente dagli anni ’70 e ’80, dando vita a delle particolarissime rivisitazioni in chiave moderna. Colori freddi e riflessi olografici: sono questi gli ingredienti principali della nuova stagione.

Stile grunge

A proposito di trend del passato che fanno capolino, l’immaginario anni ’90 sarà preponderante anche in questa stagione, stavolta ponendo l’accento sullo stile grunge che ha contraddistinto quegli anni.

Direttamente da TikTok, e dopo il successo ottenuto dalla serie Netflix “Mercoledì”, stanno adesso spopolando trucchi a base di sfumature denaturate e spente, che oscillano tra marrone, grigio e vinaccia.

Anche le labbra si colorano di tonalità scure, tra il viola, il bordeaux e il ciliegia.

Tutto questo viene ancora una volta rivisitato in chiave moderna, optando per quelle tonalità che più esaltano la nostra carnagione, senza penalizzarla come succedeva in passato, quando ancora non si parlava di armocromia e di come imparare a valorizzarci coi colori.

Lip countouring

Abbiamo attraversato gli anni ’70-’80 e ’90, di certo non potevamo ignorare i primi Duemila.

Tra le tendenze di quegli anni, quella del contorno labbra con una bordatura leggermente più scura sembra essere la più amata dai TikToker e dalle beauty influencer, che guardano ancora con grande interesse tutto quello che ha caratterizzato la cosiddetta epoca YK2, dall’abbigliamento al trucco. L’iconico trend di quegli anni, che vuole le labbra più chiare rispetto alla matita utilizzata, viene ancora una volta rivisitato e reso attuale, con un effetto più sfumato e degradè, in grado di donare volume alle labbra. Largo spazio anche ai gloss rimpolpanti o lip plumper, prodotti a base di acido ialuronico e sostanze naturalmente irritanti come il peperoncino, lo zenzero, la menta e la cannella, che in piccole dosi contribuiscono a rendere le labbra più voluminose per qualche ora.