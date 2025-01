Tensione alle stelle tra Wanda Nara e Mauro Icardi: accuse, rivelazioni e battaglie legali

La disputa mediatica e legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a dominare le cronache, intensificandosi durante le festività natalizie. In un periodo che dovrebbe essere dedicato alla famiglia, Wanda ha trascorso il Natale lontana dalle sue due figlie, Isabella e Francesca, le quali erano invece con il padre e la sua nuova compagna, l’attrice China Suarez.

Durante un intervento al programma argentino LAM, Wanda ha espresso tutta la sua amarezza, accusando Icardi di averle impedito di parlare con le bambine nei giorni più importanti delle festività. Con la voce rotta dall’emozione, ha raccontato come Francesca e Isabella si siano sentite “abbandonate” dalla madre, una situazione che ha definito straziante.

Le tensioni tra Wanda e Mauro non sono una novità, ma l’ingresso nella vita del calciatore di China Suarez, già al centro della loro prima crisi coniugale tre anni fa, ha ulteriormente inasprito il conflitto. Mentre Wanda denuncia il comportamento dell’ex marito, Icardi e la sua nuova compagna continuano a condividere sui social immagini enigmatiche che includono le bambine, alimentando il risentimento della showgirl.

Accuse e rivelazioni scottanti

Wanda non ha risparmiato dettagli su ciò che considera un tradimento non solo personale, ma anche morale. Durante la diretta, ha ricordato come Mauro avesse, in passato, deriso e sminuito China Suarez con parole dure, per poi negare la relazione attuale nonostante le prove fotografiche. “Diceva cose terribili su di lei, ma ora non ha il coraggio di mostrarsi con lei mano nella mano”, ha dichiarato Wanda, sottolineando che la presenza delle figlie nelle vicende sentimentali del padre la ferisce profondamente.

Non solo: la showgirl ha anche anticipato che Icardi potrebbe avere intenzioni serie con la sua nuova fiamma, ipotizzando persino una possibile gravidanza. A complicare ulteriormente il quadro, Wanda ha rivelato che China Suarez avrebbe cercato di contattare in passato il suo attuale compagno, il cantante L-Gante, inviandogli messaggi compromettenti.

Minacce e ricatti

Un altro elemento inquietante emerso dalla testimonianza di Wanda riguarda presunti ricatti da parte di Icardi. La showgirl ha raccontato che l’ex marito avrebbe minacciato di diffondere video intimi registrati durante i loro 12 anni di convivenza. “Mi ricatta con immagini private, e tutto questo è già stato inserito nelle denunce legali” ha spiegato, sottolineando la gravità della situazione.

Gossip e smentite

Durante l’intervista, è emerso anche un vecchio gossip su un presunto flirt tra Wanda e il calciatore Keita Baldè. La showgirl ha confermato di essersi frequentata con lui, ma ha precisato che ciò è avvenuto durante una pausa nella relazione con Icardi, dopo il primo tradimento di quest’ultimo con China Suarez. “Non c’è stato alcun tradimento. Ero separata e gliel’ho detto io stessa” ha ribadito.

Battaglie legali in corso

Sul fronte legale, Wanda ha rivelato che il divorzio con Icardi non è ancora stato finalizzato e che la procedura, avviata in Italia, potrebbe richiedere ancora molto tempo. Inoltre, l’ex marito non starebbe versando gli alimenti dovuti, aggravando ulteriormente le tensioni tra i due.