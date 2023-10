Tensione per Insigne al Toronto, Possibile ritorno in Serie A?

Lorenzo Insigne, dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni, ha deciso di volare oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

L’esperienza al Toronto, però, non si è rivelata soddisfacente per l’ex Napoli che sembra mostrare già una certa insofferenza. Da un lato Insigne, così come il compagno di squadra Federico Bernardeschi, non è riuscito a rivivere una seconda rinascita, dall’altro i tifosi non mancano di ricordarglielo.

Arriva proprio dalla Gazzetta dello Sport l’indiscrezione secondo cui Insigne si sia reso protagonista di un confronto con i tifosi. Quello che i canadesi recriminano è la mancata qualificazione ai playoff della scorsa stagione e l’ultimo posto in quella attuale.

Insomma, nonostante Lorenzo Insigne sia il terzo giocatore della MLS più pagato con un’ingaggio di circa 7 milioni e mezzo all’anno tra parte fissa e bonus, non è riuscito a fare la differenza in campo, quasi come se si fosse accontentato.

In quest’ottica non è da escludere la possibilità di un rientro in Europa, magari in Italia, dove qualche club potrebbe rendersi disponibile ad accoglierlo. Difficilmente questo club sarà il Napoli che sembra, invece, aver messo una pietra sulla questione.