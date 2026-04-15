Tensione tra De Laurentiis e Conte? Ombre sul futuro

Il clima in casa Napoli resta teso attorno al futuro di Antonio Conte. Dopo mesi di silenzio, la questione è tornata al centro del dibattito, alimentata dalle recenti dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve sul proprio destino, mentre la società spinge per avere chiarezza in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le parole del presidente non sarebbero state accolte positivamente da Conte. L’allenatore, infatti, sarebbe rimasto sorpreso dall’uscita pubblica del numero uno azzurro, che ha deciso di esporsi dopo un lungo periodo di riservatezza.

Tra le parti sembrava esserci una sorta di accordo tacito, un “patto del silenzio” volto a evitare tensioni mediatiche. Tuttavia, le recenti dichiarazioni avrebbero incrinato questo equilibrio, generando irritazione nell’ex commissario tecnico della Nazionale.

De Laurentiis, rientrato dagli Stati Uniti, avrebbe inoltre fretta di definire la situazione. L’obiettivo è pianificare con anticipo la prossima annata calcistica, motivo per cui ha invitato Conte a esprimere chiaramente le proprie intenzioni, anche nell’eventualità di un addio.

Un incontro tra le parti è già previsto per l’inizio di giugno, ma non è escluso che il confronto possa avvenire prima. La sensazione è che la vicenda sia giunta a un punto decisivo, con il futuro della panchina del Napoli destinato a definirsi a breve.