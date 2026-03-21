Il vento a Trigoria è cambiato in fretta. Quella che sembrava una Roma in rampa di lancio si è improvvisamente inceppata, lasciando spazio a dubbi e malumori. Le ultime battute d’arresto, tra campionato ed Europa, hanno incrinato l’entusiasmo iniziale e riportato la squadra su un terreno fragile, dove ogni errore pesa il doppio e ogni passo falso alimenta nuove incertezze.

Nel frattempo, dietro le quinte, il clima non è dei più sereni. I confronti tra allenatore e dirigenza si sono intensificati, segno che qualcosa non sta funzionando come previsto. Non si tratta di una rottura netta, ma di una crepa che richiede attenzione: visioni diverse, esigenze da conciliare e una stagione ancora da salvare.

La tregua, se così si può definire, è stata trovata su un obiettivo comune: restare agganciati alla corsa Champions. Tutto il resto è stato rimandato, congelato in attesa di capire come si concluderà il campionato. È una scommessa rischiosa, perché impone risultati immediati, ma anche l’unica strada per evitare decisioni drastiche nel breve periodo. Da Roma si inizia a parlare già di una possibile separazione a fine stagione.

Intanto, sullo sfondo, si muovono già i pensieri sul futuro. L’allenatore vorrebbe incidere di più nelle scelte strategiche e avere maggior controllo sul mercato, mentre la società riflette su come costruire una squadra competitiva senza perdere i suoi elementi migliori. Il finale di stagione, quindi, non sarà solo una questione di classifica: sarà il vero banco di prova per capire se questo progetto ha ancora basi solide oppure no.