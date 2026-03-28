Tensioni Romelu Lukaku, Conte potrebbe decidere per la linea dura

Le tensioni tra il Napoli e Romelu Lukaku stanno emergendo con forza nelle ultime ore, dando vita a un caso che rischia di scuotere profondamente l’equilibrio dello spogliatoio azzurro. L’attaccante belga ha infatti deciso di rimanere in Belgio per seguire un programma personalizzato di recupero della durata di 7-10 giorni, rimandando il rientro in Campania.

Una scelta che, nelle intenzioni del giocatore, sarebbe finalizzata a ritrovare la miglior condizione fisica prima di tornare a disposizione. Tuttavia, questa decisione comporterebbe l’assenza in due sfide cruciali contro Milan e Parma, appuntamenti chiave nella corsa stagionale del Napoli.

La società partenopea non ha accolto positivamente la scelta. Secondo quanto filtra, il club avrebbe già posto un ultimatum chiaro: Lukaku dovrà rientrare entro martedì, altrimenti scatterà il provvedimento disciplinare più duro, ovvero l’esclusione dalla rosa. Al centro della vicenda c’è anche il rapporto con l’allenatore Antonio Conte, che appare incrinato.

Conte, noto per la sua disciplina ferrea e la gestione rigorosa del gruppo, sarebbe rimasto profondamente deluso dall’atteggiamento del centravanti. Non è escluso che, anche in caso di rientro nei tempi stabiliti, la questione possa lasciare strascichi pesanti. Conte potrebbe infatti optare per una linea punitiva alternativa al fuori rosa: consentire a Lukaku di allenarsi regolarmente con la squadra, ma relegarlo sistematicamente in panchina fino al termine della stagione.