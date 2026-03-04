Momenti di forte tensione davanti a un asilo di Cinecittà, quartiere della periferia di Roma, dove un uomo si è introdotto nel cortile dell’istituto scolastico seminando il panico tra genitori e personale. Secondo le testimonianze, l’individuo, adulto, molto alto e magro, con carnagione olivastra, sarebbe arrivato a bordo di una Ford grigia e avrebbe iniziato a girare tra i bambini con un atteggiamento giudicato sospetto.

Alcuni presenti hanno raccontato che l’uomo si sarebbe fermato a parlare con un piccolo, cercando di attirare la sua attenzione con fare insistente. Una madre, che stava assistendo alla scena, ha spiegato di aver immediatamente percepito il pericolo e di aver temuto il peggio vedendo l’estraneo interagire con i minori all’interno dell’area scolastica.

La situazione è precipitata nel giro di pochi secondi, ma il tempestivo intervento di una collaboratrice scolastica ha evitato conseguenze più gravi. Accortasi di quanto stava accadendo, la bidella ha affrontato l’uomo e lo ha costretto ad allontanarsi rapidamente dal cortile, interrompendo sul nascere quello che sarebbe potuto diventare un tentativo di rapimento.

L’uomo è poi fuggito risalendo sulla sua auto e facendo perdere le proprie tracce. Stando alle prime informazioni, sarebbe già conosciuto dalle forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica.