Tenta il colpo ma rimane appeso al cancello per ore. Ladro salvato dai pompieri

La notizia arriva da Genova, dove un uomo ha tentato un furto e nel tentativo di scappare è rimasto incastrato in una delle punte metalliche del cancello del condominio. Una situazione tragica e allo stesso tempo comica, a cui hanno dovuto rimediare i pompieri

Furto con “spasso”

La notizia non passa di certo inosservata. A Genova un uomo ha tentato di rubare all’interno di un condominio, ma il colpo gli è rimasto indigesto. Il ladro, infatti, nel tentativo di scavalcare il cancello del condominio è rimasto incastrato in una delle punte dell’inferrata. Rimanendo, così, incastrato lì per ore.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che prontamente hanno salvato l’uomo che è, però, stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di San Martino, in codice giallo. Una situazione davvero tragica e allo stesso comica, che fa un po’ sorridere e lascia l’amaro in bocca.

Il salvataggio

I vigili del fuoco, armati di grosse cesoie, hanno tirato giù l’uomo che era rimasto impigliato dai pantaloni e si è ritrovato a penzolare dal cancello per qualche ora prima di venir salvato. Una situazione che di certo gli resterà dentro e che, probabilmente, lo porterà a non scavalcare più un cancello senza le dovute precauzioni.

